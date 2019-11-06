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POLİTİKA

MHP lideri Bahçeli: Cumhurbaşkanımızın alacağı karar ne olursa olsun yanındayız​

MHP lideri Bahçeli: Cumhurbaşkanımızın alacağı karar ne olursa olsun yanındayız desteğimiz tamdır

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Cumhurbaşkanımızın ABD ziyareti hakkındaki kararı kendi takdiridir. Biz, kararı ne olursa olsun yanındayız, desteğimiz tamdır" dedi.

Haber Merkezi AA
Devlet Bahçeli
Devlet Bahçeli

MHP Genel Merkezi'nde bir grup gazeteciyle sohbet eden Bahçeli, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'ye gidip gitmeyeceği konusu gündemde. Bazı köşe yazarları da mesela Deniz Zeyrek ve Güneri Civaoğlu, sizin bu ziyarete itiraz ettiğinizi, olumsuz baktığınızı yazdılar. Konuyla ilgili görüşünüz nedir?" sorusu üzerine Bahçeli, Erdoğan'ın ABD'ye gidip gitmeyeceği konusundaki tartışmaları ve fikri münakaşaları yakından izlediğini belirtti.

Erdoğan'ın ABD'ye gidip gitmemesi konusunda imada dahi bulunmadığının altını çizen Bahçeli, şunları kaydetti:

  • "Öncelikle ve önemle ifade etmeliyim ki, Sayın Cumhurbaşkanımızın ABD ziyareti hakkındaki kararı tamamıyla kendi takdiridir. Bütün gelişmeleri, milli ihtiyaçları, dış politikayla ilgili hedefleri siyasi akıl ve amaç süzgecinden geçirip bir sonuca ulaşacak olan da Sayın Erdoğan'dır. Devleti yöneten bellidir. Hükümet bellidir. Karar alma mekanizmaları da bilinmektedir. Biz, Sayın Cumhurbaşkanımızın alacağı karar ne olursa olsun yanındayız, desteğimiz tamdır. Hassasiyet düzeyi bir hayli fazla olan bu meseleyle ilgili ülkemizin elini zayıflatmaktan azami derecede ve kesinlikle kaçınırız. Sayın Cumhurbaşkanımız, bugüne kadar yaptığı gibi gelişmeleri tüm yönleriyle değerlendirecek, telefon diplomasisiyle bir kanaate ulaşacak, hitamında ABD’ye gidip gitmemeye karar verecektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ziyaretiyle ilgili henüz karar vermedim
DÜNYA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ziyaretiyle ilgili henüz karar vermedim

Bahçeli, bulanık suda balık avlama merakı olanların ne söylediğinin, niyet okuma hevesi taşıyanların neyi anlattığının ilgi sahaları dışında olduğunu vurguladı.

"Kamuoyu oluşturmanın mı yarışındalar"

"Devlet yönetmenin bir ahlakı, bir adabı vardır. Sayın Cumhurbaşkanı bu ahlak ve adaba ziyadesiyle bağlıdır." ifadelerini kullanan Bahçeli, şöyle konuştu:

  • "Polemikle duygulara teslim olarak, öfke ve ön yargıların çekim alanına kapılarak, bir adım sonrasını hesap etmeden, devamlı dikiz aynasına bakarak devlet yönetilmez, dış politika icra edilemez. Herkes görüş ve yaklaşımında hürdür. Fakat bizim tarafı olmadığımız, ağzımızdan çıkmayan bir görüşü varmış gibi servis etmek objektif, sorumlu ve ahlaklı basın anlayışıyla bağdaşmaz. Sayın Zeyrek, Sayın Civaoğlu 'ABD ziyaretine olumsuz baktığımı' nereden çıkarıyorlar? Boşa sallayıp dolu tutmanın mı arayışındalar? Yoksa kamuoyu mu oluşturmanın yarışındalar? Bu kapsamda şahsımla ilgili söz ve yorumlar asılsızdır. Anlaşılan Trump'ın gizli taşeronları ve gizli kalemşorları devrededir. Sayın Cumhurbaşkanının Türkiye'nin milli tez ve politikalarını yeri ve zamanı geldiğinde muhataplarına anlatmasının neresi mahsurludur?"

Bahçeli, gazeteciliğin, spekülasyonla yalan ve yanlış değerlendirmelerle yapılamayacağının altını çizerek, "CHP Genel Başkanının 'mektup taşıyıcılık' diye hırpalayıp tahrip etmeye heves ve cüret ettiği sürecin, ülkemizin lehine gelişmesi konusunda hükümetin sağduyulu ve milli duruşa müzahir hareket edeceğinden şüphem yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

"Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümeti yalnız değildir"

Türkiye'nin terörle mücadelesinin güvenlik boyutu olduğu kadar siyasi ve diplomatik boyutlarının da olduğuna işaret eden Bahçeli, şunları kaydetti:

  • "Devletlerin dost ve düşmanı değil çıkarları olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın alacağı karar ne olursa olsun saygımız vardır, yanında duracağımız açıktır. Sayın Civaoğlu'nun, Sayın Zeyrek'in ve bunlara benzer sözde fikir ve kalem sahiplerinin yönlendirmelerine ve istikamet çizme gayretkeşliklerine kapalı olduğumuz iyi bilinmelidir. Bunlar Türkiye Cumhuriyeti'nin beka ve haysiyet mücadelesini anlamakta zorluk çekebilirler ancak biz iliklerimize kadar biliyor ve sahipleniyoruz. Türkiye dış dünyaya karşı tek ses, tek yürek, tek nefes olmalıdır. Bizim duruşumuz budur. Kararımız budur. Amacımız da bu olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümeti yalnız değildir."

Haksızlık ve hadsizliktir
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Haksızlık ve hadsizliktir

AK Parti Grup Toplantısının ardından dün gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye ziyaret konusunda bir karar verip vermediği de sorusu üzerine, "Geçen söyledim, bakalım gitmeden önce bir kendileri ile telefon görüşmesi yapacağız, o telefon görüşmesine göre nihai kararımı vereceğim" yanıtını vermişti.

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