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POLİTİKA

MHP lideri Bahçeli'den Ermenistan'a sert tepki: Döktüğü kanda boğulmalıdır

MHP lideri Devlet Bahçeli, Azerbaycan'da sivil halkın üstüne bomba yağdıran Ermenistan'a ateş püskürdü. Bahçeli, "Ermeni çeteleri Azerbaycan karşısında sıkıştıkça, çatışma alanlarını sivil yerleşim yerlerine genişletmektedir. Katliamcı Ermeni zihniyeti geçmişte ne yapmışsa bugün de aynısını hunhar şekilde tekrarlamaktadır. Ermenistan zalimdir, canidir, döktüğü kanda boğulmalıdır." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
MHP lideri Devlet Bahçeli
MHP lideri Devlet Bahçeli

Ermenistan ordusu, Dağlık Karabağ'da ağır hezimetler alınca Azerbaycan topraklarına füze saldırıları başlattı. Azerbaycan'ın en büyük ikinci kenti konumundaki Gence'ye füze saldırısı düzenlendi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, bugüne kadar saldırılarda 22 kişinin hayatını kaybettiğini 74 kişinin yaralandığını duyurdu.

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"Uluslararası hukukun açıkça ihlalidir"

Ermenistan'ın alçak saldırısına Türk yetkililerden tepki yağdı. Son olarak MHP lideri Devtel Bahçeli, Twitter'dan açıklama yaparak, Ermenistan'a ateş püskürdü. Saldırının insanlık suçu olduğunu belirten Bahçeli, "Ermenistan’ın, Azerbaycan’ın en büyük kentlerinden birisi olan Gence’ye alçakça saldırı düzenlemesi, sivil ve masum soydaşlarımızı hedef alması insanlık suçu, uluslararası hukukun açıkça ihlal ve inkarıdır. Ermenistan devleti bir kez daha zulüm saçan yüzünü göstermiştir." ifadelerini kullandı.

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"Katliamcı Ermeni zihniyeti"

Bahçeli şöyle devam etti: "Ayrıca Dağlık Karabağ’daki Fuzuli, Ağdam ve Terter yerleşim alanları da Ermenistan tarafından topçu ve roket atışlarıyla bombalanmıştır. Ermeni çeteleri Azerbaycan karşısında sıkıştıkça, çatışma alanlarını sivil yerleşim yerlerine genişletmektedir. Katliamcı Ermeni zihniyeti geçmişte ne yapmışsa bugün de aynısını hunhar şekilde tekrarlamaktadır. Ermenistan zalimdir, canidir, döktüğü kanda boğulmalıdır. Güney Kafkasya’da barış ve istikrarın yegane muhalifi Ermenistan’dır. Artık uluslararası toplum sivillere yönelik kanlı ve aşağılık saldırılara duyarsız kalmamalıdır. Bu vesileyle şehit olan soydaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı soydaşlarımıza da şifalar diyorum."

  • Unutulmasın ki, Dağlık Karabağ Türk’tür, Azerbaycan Türklüğün öz yurdu, vazgeçilmez hakkıdır. Bu hakkın, hak sahibiyle buluşması can pahasına da olsa sağlanmalıdır. Katil ve terör devleti olan Ermenistan’ı nefretle lanetliyorum. Yılanın başının mutlaka ezileceğine inanıyorum.

"Nahçivan Özerk Cumhuriyet'i Azerbaycan'a katılmalı"

Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu gelişmeler karşısında, Nahçivan Özerk Cumhuriyeti’nin Azerbaycan Cumhuriyeti’ne katılması şarttır, tarihi zorunluluktur, çok acil bir ihtiyaçtır, deyim yerindeyse hayat memat konusudur. Söz konusu birleşme sonucunda tek ses, tek nefes, tek yürek halinde zalime ve düşmana karşı mücadele edilecektir. Böylelikle Azerbaycan’ın haklı, hukuki, meşru ve beka mücadelesi daha da güç ve derinlik kazanacaktır.

Ayrımız gayrımız yoktur, uzağımız yakınımız yoktur, iki devlet tek milletiz, aynı damarda akan kan, aynı tende atan canız. Biriz, beraberiz, Türkiye ile Azerbaycan’ız. Ve hep birlikte büyük Türk milletiyiz.

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Ermenistan'ı perişan eden silahlar: Azerbaycan ordusu ilk kez bu kadar güçlü
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