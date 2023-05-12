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MHP lideri Bahçeli'den HDP'yle gizli ittifak yapan Kılıçdaroğlu'na tepki: Demokrasi ihanetin kılıfı olamaz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Aksaray'da düzenlenen mitinginde önemli açıklamalarda bulunuyor. Sosyal medyada Türkiye'ye savaş açıldığını belirten Bahçeli, "Türkiye düşmanları insanlık değerlerini çiğniyor. İnsanların mahremiyeti en adi şekilde hedef alınmaktadır. The Economist, Erdoğan gitmeli manşeti ile nifak saçıyor" dedi. Zillet İttifakının son çırpınışlarını yaşadığını söyleyen Bahçeli, "Demokrasi ihanetin kılıfı olamaz. Terör örgütlerine karşı milli birliğimizi savunacağız" ifadelerini kullandı.

17:20 . 12/05/2023 Cuma
Yeni Şafak
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Aksaray'da düzenlenen mitinginde önemli açıklamalarda bulunuyor.


Bahçeli'nin açıklamalarından satır başlıkları:

Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a oy verecek misiniz? Kararınız kesin mi? O halde, aziz milletim sıra sende. Aksaraylı kardeşlerim, sıra ve yetki alayınızda. Kardeşliğimizi güçlendirmek için, aziz milletim sıra sende.

Batı medyasına tepki

Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin önünü kesmek için çırpınıyor. Kervan yağmacıları istikrarımızı bozmak için uğraşıyor. Terör örgütü PKK, Kılıçdaroğlu ile yol yürüyor. The Economist, Erdoğan gitmeli manşeti ile nifak saçıyor. Kılıçdaroğlu, ABD'de yayınlanan The Wall Street Journal'a verdiği röportajda Rusya'ya yaptırım konusunda Batılı ülkelerin kararlarına uyma sözü veriyor. Sosyal medyada Türkiye'ye savaş açılmıştır. Türkiye düşmanları insanlık değerlerini çiğniyor. İnsanların mahremiyeti en adi şekilde hedef alınmaktadır.



#devlet bahçeli
#mhp
#aksaray
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