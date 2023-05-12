MHP lideri Bahçeli'den HDP'yle gizli ittifak yapan Kılıçdaroğlu'na tepki: Demokrasi ihanetin kılıfı olamaz

Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a oy verecek misiniz? Kararınız kesin mi? O halde, aziz milletim sıra sende. Aksaraylı kardeşlerim, sıra ve yetki alayınızda. Kardeşliğimizi güçlendirmek için, aziz milletim sıra sende.

Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin önünü kesmek için çırpınıyor. Kervan yağmacıları istikrarımızı bozmak için uğraşıyor. Terör örgütü PKK, Kılıçdaroğlu ile yol yürüyor. The Economist, Erdoğan gitmeli manşeti ile nifak saçıyor. Kılıçdaroğlu, ABD'de yayınlanan The Wall Street Journal'a verdiği röportajda Rusya'ya yaptırım konusunda Batılı ülkelerin kararlarına uyma sözü veriyor. Sosyal medyada Türkiye'ye savaş açılmıştır. Türkiye düşmanları insanlık değerlerini çiğniyor. İnsanların mahremiyeti en adi şekilde hedef alınmaktadır.