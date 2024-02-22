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MHP'den AYM'ye '85'inci madde' tepkisi: Anayasa'ya bağlı kalmama tavrını sürdürüyor

Anayasa Mahkemesi (AYM), Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesinin iptali için CHP ve Atalay'ın avukatlarının yaptığı iki başvuruda, karar verilmesine yer olmadığına hükmetti. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, gelişme sonrası yaptığı açıklamada, "AYM, Anayasa'ya bağlı kalmama tavrını sürdürüyor." ifadelerini kullandı. Anayasa'nın 85'inci maddesinin açıkça ihlal edildiğini vurgulayan Yıldız, "AYM çoğunluğu bu kararı vererek Meclis'te tamamlanmış düşme merasimini de tanımıyoruz demektedir. Anayasa 85’e göre ret kararları vermek yerine keyfi bir yaklaşımla verdiği bu karar açık bir mesajdır." dedi.

Hüseyin Berk
Hüseyin Berk
19:29 - 22/02/2024 Perşembe
Güncelleme: 19:43 - 22/02/2024 Perşembe
Yeni Şafak
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız

Gezi davası hükümlüsü, TİP'ten Hatay vekili seçilen Can Atalay'ın milletvekilliği, TBMM Genel Kurulu'nda 30 Ocak'ta düşürülmüştü.

Yüksek Mahkeme, bugünkü Genel Kurul gündeminde, 'TBMM Genel Kurulu'nda Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi'nin yazısının okunarak Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğunun tespiti ve ortaya çıkan eylemli İçtüzük değişikliğinin iptali' istemiyle CHP ve Atalay'ın avukatlarının yaptığı yeni başvuruları görüştü.

AYM Genel Kurulu, iki başvuruda da karar verilmesine yer olmadığına hükmetti. Kararın oy çokluğuyla alındığı öğrenildi.

MHP'den Anayasa Mahkemesi'ne tepki: Anayasa'ya bağlı kalmama tavrını sürdürüyor

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Anayasa Komisyonu Üyesi Feti Yıldız, gelişme sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"Anayasa Mahkemesi, Anayasa'ya bağlı kalmama tavrını sürdürüyor."
ifadelerini kullandı.
Anayasa'nın 85'inci maddesinin açıkça ihlal edildiğini vurgulayan Yıldız,
"Anayasa Mahkemesi çoğunluğu bu kararı vererek Meclis'te tamamlanmış düşme merasimini de tanımıyoruz demektedir."
dedi.

"Anayasa 85’e göre ret kararları vermek yerine keyfi bir yaklaşımla verdiği bu karar açık bir mesajdır"

Yıldız'ın açıklamasının tamamı şöyle:

"Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, 'TBMM Genel Kurulu’nda Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin yazısının okunarak Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğunun tespiti ve ortaya çıkan eylemli İçtüzük değişikliğinin iptali' istemiyle CHP’nin yaptığı başvuru ile Atalay’ın avukatlarının yaptığı yeni başvuruyu 'yetkisizlik nedeniyle reddetmek' yerine;

Anayasa Mahkemesi kuruluş ve yargılama usülleri hakkındaki kanuna aykırı olarak olarak; 'Karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.'

Anayasa Mahkemesi, Anayasa'ya bağlı kalmama tavrını sürdürüyor.

'Anayasa’nın 84. maddesinin kesin hüküm giyme veya kısıtlanma sebebiyle milletvekilliğinin düşmesini düzenleyen ikinci fıkrası yönünden Anayasa’nın 85. maddesi kapsamında Anayasa Mahkemesine başvuru imkânı tanınmamıştır.'

Anayasa Mahkemesi’nin daha önce hükümlü üç milletvekiliyle ilgili TBMM’de kesin kararın okunmasıyla düşen milletvekillikleri için AYM’ye yapılan başvuruları yetkisizlik sebebiyle reddine karar vermiştir.

Anayasa Mahkemesi aynı konudaki son başvuruyu yine 'yetkisizlik sebebiyle reddetmesi' gerekirken kendi içtihatlarını da göz ardı edip “karar verilmesine yer olmadığı kararı” vererek Anayasa'nın 85. Maddesini açıkça ihlal etmiştir.

Ancak Anayasa Mahkemesi çoğunluğunun Anayasa 85’e göre ret kararları vermek yerine keyfi bir yaklaşımla verdiği bu karar açık bir mesajdır.

Anayasa Mahkemesi çoğunluğu bu kararı vererek Mecliste tamamlanmış düşme merasimini de tanımıyoruz demektedir.

Anayasa Mahkemesi çoğunluğu bu kararının gerekçesinde ne yazarsa yazsın Anayasa'yı ve TBMM’yi tanımayan bu kararını hukukileştiremez, meşrulaştıramaz."



#Anayasa Mahkemesi
#MHP
#Feti Yıldız
#Can Atalay
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