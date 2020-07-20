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POLİTİKA

MHP'li Cemal Enginyurt kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, basına yansıyan açıklamalarından dolayı kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cemal Enginyurt
Cemal Enginyurt

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

MHP'li Cemal Enginyurt'un basına yansıyan açıklamaları nedeniyle kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

ENGİNYURT'UN SON AÇIKLAMASINDAKİ İFADELERİ...

Fındık fiyatlarının açıklanması üzerinden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi eleştiren MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "AK Parti'liler niye bizi çağırmıyorsunuz? Ne yaptık size? Muhalefet mi ettik? Her yerde savunuyoruz anlatıyoruz. Biz her söze başladığımızda Sayın Cumhurbaşkanı diye başlıyoruz. Ama bu arkadaşlar bizi yok sayıyorlar" sözleriyle gündeme gelmişti.

Ayrıntılar geliyor...

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