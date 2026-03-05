Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kastamonu
Midesinde sakladığı uyuşturucuyu Türkiye'ye soktu: 3 tutuklama

Midesinde sakladığı uyuşturucuyu Türkiye'ye soktu: 3 tutuklama

22:085/03/2026, Perşembe
AA
Sonraki haber
Kastamonu Emniyet Müdürlüğü
Kastamonu Emniyet Müdürlüğü

Kastamonu'dan araç kiralayan 5 şahıs, İran üzerinden Türkiye'ye giriş yapan B.A. ile Ağrı'da buluştu. Emniyet ekibi tarafından yapılan araç ve üst aramasında 258,31 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Zanlılardan B.A.'nın uyuşturucuyu 33 paket halinde Türkiye'ye soktuğu belirlendi. Şüphelilerden S.A, B.A. ve O.A. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Midesine sakladığı uyuşturucuyu Türkiye'ye sokan şüpheli ile bu kişiye yardım ettiği belirlenen 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Kastamonu'dan araç kiralayan O.A, S.A, D.K. ve E.T. İran üzerinden Türkiye'ye giriş yapan B.A. ile Ağrı'da buluştu.

O.A, S.A, D.K. ve E.T'nin B.A'nın kiraladıkları araçla Kastamonu'ya döndüğünü tespit eden Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, aracı şehir girişinde durdurdu.


Yuttuğu 33 paketi Türkiye'ye geldikten sonra çıkarttı

Araç ve şüphelilerin üst aramasında 258,31 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Şüphelilerin kullandığı ikametlerinde ise 20,83 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Zanlılardan B.A'nın uyuşturucuyu 33 paket halinde yutarak midesinde Türkiye'ye soktuğu, ülkeye girdikten sonra da çıkarttığı belirlendi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Polisin yürüttüğü çalışma sonucu olayla ilgili yabancı uyruklu A.S. de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.A, B.A. ve O.A. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

D.K, E.T. ve A.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



#Kastamonu
#Uyuşturucu
#Tutuklama
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı 2026: Vergi müfettiş yardımcısı başvuru şartları ve tarihleri belli oldu