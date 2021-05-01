Midyat, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne girdi

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, ilçede bulunan tarihi, kilise, manastır, katedral ve ören yerleri için UNESCO Teknik ve İnceleme Gezisi düzenlemiş ardından, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne girmesi için girişimlerde bulunmuştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Erzincan Kemaliye Tarihi Kenti ile Mardin Midyat Çevresi (Tur Abdin) Geç Antik ve Ortaçağ Kilise-Manastırları da Dünya Mirası Geçici Listesi'ne eklendi.

Böylece, Türkiye'den 2 kültür varlığı daha UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne girdi.

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Midyat’ın UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne girmesinden dolayı, UNESCO'dan Midyat için Müjdeli Karar! Olduğunu belirterek, açıklamada bulundu.

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Başkan Şahin açıklamasında, şunları kaydetti. “2020 yılında başvuru çalışmalarına başladığımız Midyat ve Çevresi (Tur Abdin) Geç Antik ve Orta Çağ Kilise-Manastırları Dünya Geçici Miras Listesi’ne eklendi. Bu konuda bizlerden hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'a ve emeği geçen herkese katkılarından dolayı şahsım ve Midyat halkı adına teşekkür ediyorum. Ülkemiz ve Şehrimiz Turizmine hayırlı uğurlu olsun.” Dedi.

Midyat Çevresi (Tur Abdin) Geç Antik ve Ortaçağ Kilise-Manastırları

Hristiyanlığın erken dönemlerinden itibaren yoğun imar faaliyetinin yaşandığı manastır mimarisinin erken örneklerini sunan Tur Abdin bölgesi, tarih boyunca Süryani Ortodoks cemaati ile ilişkilendirilebilen yeni ve kendine özgü bir mimari dilin ortaya çıkışına tanıklık ediyor.

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Bir kireçtaşı plato olan Tur Abdin, çeşitli dönemlere ait yaklaşık 80 köy ve 70 manastırın yer aldığı eşsiz bir kültürel peyzaja sahip. Seri adaylık için seçilen manastır ve kiliseler ise Mor Sobo Katedrali Kilisesi, Meryem Ana Kilisesi (Yoldath Aloho), Deyrulzafaran Manastırı, Mor Gabriel Manastırı, Mor Abai Manastırı, Mor Loozor Manastırı, Mor Yakup Manastırı, Mor Quryaqos Kilisesi ve Mor Azozo Kilisesi.

Bazı ortak özelliklere sahip olan ve 6 ile 8'inci yüzyıllara tarihlendirilen bu yapılar, bölgenin karakterinin bir bütün olarak anlaşılmasını sağlıyor. Çevresindeki teraslı üzüm bağları, zeytin ve badem ağaçları ile etkileyici bir peyzaj oluşturuyor. Türkiye'deki farklı inançlara ait zengin kültürel mirasa da önemli bir örnek teşkil ediyor.