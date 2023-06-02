Millet İttifakı'nın liderlerinden Akşener Davutoğlu ve Uysal TBMM'deki törene katılmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28. Dönem Milletvekili And içme Töreni dolayısıyla TBMM'ye geldi. Erdoğan'ı Meclis'te, Geçici TBMM Başkanı Devlet Bahçeli ve Meclis Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, resmi törenle karşıladı. Erdoğan yemin törenini Genel Kurul'da kendisi için ayrılan locadan izledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Meclis'ten ayrıldı.