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Millet İttifakı'nın liderlerinden Akşener Davutoğlu ve Uysal TBMM'deki törene katılmadı

Türkiye tarihi bir seçimi geride bırakırken, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni dönem başladı. MHP Lideri Devlet Bahçeli başkanlığında başlayan özel oturuma Erdoğan'ın geldiği sırada Kılıçdaroğlu'nun ayağa kalkmadığı, Babacan'ın ise ayağa kalkarak karşıladığı görüldü. Millet İttifakı'nın diğer liderleri İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise törene katılmadı.

15:17 . 2/06/2023 Cuma
Yeni Şafak
Millet İttifakı'nın liderlerinden Meral Akşener, Ahmet Davutoğlu ve Gültekin Uysal TBMM'nin 28'inci dönem açılış oturumuna katılmadı.

Millet İttifakı'nın liderlerinden Meral Akşener, Ahmet Davutoğlu ve Gültekin Uysal TBMM'nin 28'inci dönem açılış oturumuna katılmadı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'de 28. Yasama dönemi başladı.

Meclis'in en yaşlısı unvanını elinde bulunduran MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, görevi Mustafa Şentop'tan devralarak TBMM'nin açılışını yaptı.

Meclis'in açılışı yapılmadan önce ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi törenle karşılandı.

Erdoğan'ın genel kurul salonuna geldiği sırada Kılıçdaroğlu'nun ayağa kalkmadığı, Babacan'ın ise ayağa kalkarak karşıladığı görüldü.

Akşener, Uysal ve Davutoğlu yemin törenine katılmadı

Millet İttifakı'nın diğer liderleri; İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu törene katılmadı.



#TBMM
#Meral Akşener
#Ahmet Davutoğlu
#Gültekin Uysal
10 dakika önce
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