TBMM'de yeni dönem başladı: İlk yemini geçici Meclis başkanı Devlet Bahçeli etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni dönem için hazırlıklar tamamlandı. 28’inci dönem parlamentosu, yeni milletvekillerinin yemini için bugün saat 14.00’te toplandı. 28'inci dönemin ilk oturumunu, “en yaşlı üye” unvanıyla MHP Lideri Devlet Bahçeli Meclis Geçici Başkanı olarak yönetiyor. Meclis'te İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış konuşmasını yapan Bahçeli şu ifadeleri kullandı:

'Hepimizin ortak paydası Türkiye'dir'

"Sayın vekiller şimdi gündeme geçiyoruz. Gündemimize göre ant içme töreni yapılacaktır ama önce Meclis başkanı sıfatı ile sizleri selamlamak istiyorum. Muhterem Cumhurbaşkanım, değerli vekiller. 14 Mayıs seçimi ile tecelli eden TBMM'nin ilk töreninin ant içme töreni öncesi hepinizi selamlıyorum. Büyük Türk milletine şükranlarımı sunuyorum. Yeni dönemin, vekillerimize, siyasi hayatımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. İlk turu 14 Mayıs 2023'te, ikinci turu da 28 Mayıs'ta yapılan seçimde cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ı da gönülden kutluyorum"

















Bahçeli görevi devraldı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 23'inci dönemin ilk gününde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye görevini devretti. Görevi devralan Bahçeli "Çok başarılı bir süreçten sonra emaneti yasal çerçevede almaktan onur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Meclis'in açılışına katıldı. Resmi törenle karşılanan Cumhurbaşkanı, yemin törenini kendisine ayrılan locadan takip edecek.

Alfabetik sıraya göre tek tek metni okuyacaklar

Bahçeli'nin ardından illerin alfabetik sıralamasına göre milletvekilleri tek tek kürsüye gelip Anayasa'da yer alan metni okuyarak yemin edecek. Yemin töreninin yaklaşık 10 saat sürmesi bekleniyor. Genel Kurul'a davetlilerin haricinde ziyaretçi kabul edilmeyecek. Meclis Başkanlığı görevini geçici Meclis Başkanı Devlet Bahçeli'ye devredecek olan Mustafa Şentop, eski TBMM başkanları için ayrılan locadan Genel Kurul'u takip edecek.



