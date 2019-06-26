Millete küsmek olmaz

Yenilenen İstanbul seçimi sonuçlarını değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘’İstanbul halkının kararının başımızın üzerinde yeri vardır. Bizim için asıl önemli olan milli iradenin en sağlıklı şekilde tecelli etmesidir. Bizim siyaset anlayışımızda millete küsmek ve milleti suçlamak asla ve asla yoktur’’ dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminin şehre ve ülkeye hayırlar getirmesini diledi. CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nu bir daha tebrik eden Erdoğan, özetle şunları söyledi:

Elbette Cumhur İttifakı adayı Binali Bey'in seçimi kazanmasını arzu ettik. Kendisine gayreti ve mücadelesi için buradan teşekkür ediyorum. Ancak İstanbul halkının takdiri bu şekilde gerçekleşti. İstanbul halkının kararının başımızın üzerinde yeri var. Altını çizerek tekrar ediyorum, bizim için asıl önemlisi milli iradenin en sağlıklı, en güvenli, en şaibesiz şekilde tecellisidir.

ASLINDA SEÇİMİ BİZ KAZANDIK

Son seçim kimin kazandığının ötesinde milli iradenin tecellisiyle ilgili tereddütleri ortadan kaldırması bakımından başlı başına değerlidir, kıymetlidir. Türkiye genelindeki asıl seçim olan 31 Mart'ın galibi ise tartışmasız şekilde Cumhur İttifakı. Bundan sonra tüm mesai ve gücümüzü önümüzdeki gündeme teksif edip çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bizim siyaset anlayışımızda millete küsmek, darılmak, hele hele milleti suçlamak asla ve asla yoktur.

KULAĞIMIZIN ÜZERİNE YATMAYIZ

Tam tersine gerek 31 Mart'ta gerek 23 Haziran'da milletimize kendimizi niçin anlatamadığımızın muhasebesini yapacağız. Her alanda nerelerde eksiklik, kopukluk, yanlışlık olduğunu tespit ederek bunları gidermenin yollarını arayacağız. Bu değerlendirmenin sonucuna göre de atmamız gereken adımları kararlılıkla hayata geçireceğiz. Milletimizin verdiği mesajları görmezden gelerek kulağımızın üzerine yatma lüksüne sahip değiliz. Bu bakımdan hem Cumhur İttifakı'na hem partimize hem de şahsımıza gönül veren tüm kardeşlerimizin müsterih olmasını istiyorum.

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Bazı müjdeler paylaşacağım

Erdoğan, "Ekonomide istikrarı sağlamadan üretimi, ticareti istediğimiz seviyeye getiremeyeceğimiz açıktır. Yakında yeniden ekonomimizin yükselişe geçmeye başladığını göreceğiz. Dolar kuru bir süredir 6 liranın altında seyrediyor. Merkez Bankası döviz rezervlerimiz yeniden 100 milyar dolar seviyesine yaklaştı. G-20 ve Çin seyahatinden sonra bazı müjdeleri yine sizlerle paylaşacağımıza inanıyorum. Ekonomideki yapısal reformları kesintisiz sürdürüyoruz" dedi.

CUMHUR 'DURMAK YOK YOLA DEVAM' DEDİ

AK Parti kurulduğu günden beri, milli iradenin üstünlüğünü, milletin gösterdiği yolda yürümeyi, ortak hedefler için çalışmayı esas alan bir parti. Milletimiz 31 Mart ve 24 Haziran seçimlerindeki iradesiyle AK Parti'ye ve aynı ittifak içinde hareket ettiğimiz MHP'ye 'durmak yok, yola devam' demiştir. Önümüzde gerçekleştirmek için hakikaten çok çalışmamız gereken 2023 hedeflerimiz var. Karşımıza çıkan engelleri aşarak, ayağımıza vurulmaya çalışılan prangaları parçalayarak gece gündüz çalışmak suretiyle bu hedeflere mutlaka ulaşacağız.

S-400’de geri adım atmayız

"Kim ne yaparsa yapsın, biz milletimiz ile birlikte kendi hedeflerimiz doğrultusunda kararlılıkla ilerlemeyi sürdüreceğiz" diyen Erdoğan, "Türkiye'nin güvenlik ihtiyaçları konusundaki çok yönlü arayışlarımızı sürdürüyoruz. Bu çerçevede sipariş ettiğimiz S-400 hava savunma sistemlerini inşallah önümüzdeki ay teslim almaya başlıyoruz. Güvenlik ihtiyaçlarımız konusundaki farklı tedarik seçeneklerine de kapılarımız daima açık olmuştur. Türkiye, kendi güvenlik gereksinimlerini karşılama konusunu hiçbir ülkeyle müzakere etmek, izin almak, baskılara boyun eğmek durumunda değildir. S-400 meselesi, doğrudan egemenlik haklarımızla ilgili ve bundan geri adım atmayacağız" dedi.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün toplandı. Parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 4,5 saat sürdü.

D.Akdeniz’de kararlılığımızı sürdüreceğiz

Erdoğan, Doğu Akdeniz'de bulunan ve bulunacak her türlü doğal kaynağın adil şekilde paylaşımına rıza gösterilmesini sağlayana kadar bölgede attıkları adımları kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti. Bu havzadaki petrol, doğalgaz arama faaliyetleri konusunda Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin hakkını, hukukunu, çıkarlarını yok sayan girişimlere asla izin vermeyeceklerini vurgulayan Erdoğan, "Yunanistan Başbakanı kendine göre bir şeyler söyleyip duruyor. Ne söylerse söylesin. Bizim orada bir defa haklarımız var. Bu hakları korumak için Türkiye'ye ait hem arama tarama hem de sondaj gemilerimiz faaliyetlerini sürdürecek" dedi.

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Siparişle kabine değişmez

Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin kabine değişimi sorusu üzerine Erdoğan, “Böyle bir şey yapılması gerekiyorsa biz yaparız. Sipariş ile bu işler olmaz, hele hele bu vatanı sevenler olarak bunları sürekli gündemde tutmak şık olmaz, şık da değil. Böyle dışarıdan dayatmayla kabine değişikliği, şu bu.. anlatabiliyor muyum” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşüp görüşmediği sorulan Erdoğan, “Telefonla görüştük ama tabii bir değerlendirmeyi yurt dışından geldikten sonra inşallah yine oturur yaparız” diye konuştu. G20 dönüşünde müjde vereceğini söylediği hatırlatılarak, bunun ekonomiyle mi ilgili olduğu sorusuna Erdoğan, “Tabii ki ağırlıklı” karşılığını verdi.

G-20’de Trump ile baş başa görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump G-20 Zirvesi'nde görüşecek. Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın Japonya'da düzenlenecek G-20 Zirvesi'nde bire bir resmi görüşme yapacağı liderleri açıkladı. Beyaz Saray, Trump'ın zirvede Erdoğan ile de bire bir görüşme gerçekleştireceğini duyurdu. Japonya’nın Osaka kentinde 28-29 Haziran’daki G-20 zirvesine 19 ülkenin devlet ve hükümet başkanları katılacak.

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