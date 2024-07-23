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Milletvekili Varank'tan TBMM Başkanı Kurtulmuş'a çağrı: Bu çapulcular Meclis'in koridorlarında saygısızca nasıl tepinebiliyor?

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, bir grup başıboş köpek destekçisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki garip provokasyonu sonrası TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a çağrı yaptı. Varank, "Biz, aklıbaşında edebiyle gelen vatandaşlarımızı binbir zorluk ile TBMM'ye davet ederken bu çapulcular nasıl oluyor da Meclis'in koridorlarında saygısızca tepinebiliyor? Dikkatinize arz ederim" ifadelerini kullandı.

Seren Som
13:34 - 23/07/2024 الثلاثاء
Yeni Şafak
AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, başıboş köpek destekçilerinin TBMM'deki graip eylemine tepki gösterdi.
AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, başıboş köpek destekçilerinin TBMM'deki graip eylemine tepki gösterdi.

Sokak Hayvanları Yasası gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.

Bir grup başıboş köpek destekçisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) ortalığı karıştırmaya çalıştı.

Yasanın görüşüldüğü kurul önünde toplanan grup garip sesler çıkararak, slogan attı.

Ayrıca yasa karşıtları, yetkilileri sokaklara çıkmakla tehdit etti.


Varank: Aklıbaşında vatandaşları binbir zorlukla Meclis'e davet ediyorken...

O görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşan AK Parti Bursa Milletvekili ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank bu provokasyon sonrası TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a çağrı yaptı. Varank, "Saygıdeğer Başkanım, biz, aklıbaşında edebiyle gelen vatandaşlarımızı binbir zorluk ile TBMM'ye davet ederken bu çapulcular nasıl oluyor da Meclis'in koridorlarında saygısızca tepinebiliyor? Dikkatinize arz ederim" ifadelerini kullandı.





#Mustafa Varank
#TBMM
#Numan Kurtulmuş
#AK Parti
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