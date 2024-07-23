Milletvekili Varank'tan TBMM Başkanı Kurtulmuş'a çağrı: Bu çapulcular Meclis'in koridorlarında saygısızca nasıl tepinebiliyor?

O görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşan AK Parti Bursa Milletvekili ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank bu provokasyon sonrası TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a çağrı yaptı. Varank, "Saygıdeğer Başkanım, biz, aklıbaşında edebiyle gelen vatandaşlarımızı binbir zorluk ile TBMM'ye davet ederken bu çapulcular nasıl oluyor da Meclis'in koridorlarında saygısızca tepinebiliyor? Dikkatinize arz ederim" ifadelerini kullandı.