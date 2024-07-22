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Sokak hayvanlarına ilişkin kanun teklifinden 'Ötanazi' kelimesi çıkarılacak

AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, sahipsiz köpek kanunundan "ötanazi" kelimesi çıkarılacak, "Veterinerlik Hizmetleri Kanunu’nun 9 Maddesi’nin 3. Fıkrası’nda yer alan hükümler uygulanır" hükmü eklenecek.

17:45 - 22/07/2024 Pazartesi
Güncelleme: 18:07 - 22/07/2024 Pazartesi
DHA
Sokak köpeklerine ilişkin kanun teklifinden 'Ötanazi' kelimesi çıkarılacak.
Sokak köpeklerine ilişkin kanun teklifinden 'Ötanazi' kelimesi çıkarılacak.

Sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmeleri, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci başkanlığında tekrar başladı.

'Ötanazi' kelimesi çıkarılacak

Sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin yasa tasarısında yeni bir gelişme yaşandı.

AK Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, kanun teklifinden “ötanazi” kelimesi çıkarılacak. Bunun yerine teklife, “Veterinerlik Hizmetleri Kanunu’nun 9 Maddesi’nin 3. Fıkrası’nda yer alan hükümler uygulanır.” hükmü eklenecek.

#AK Parti
#Sokak köpekleri
#Ötanazi
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