Sokak hayvanlarına ilişkin kanun teklifinden 'Ötanazi' kelimesi çıkarılacak

Başıboş köpek düzenlemesi ile ilgili yasal süreç devam ediyor. Sokak köpeklerine ilişkin hazırladığı teklif, bugün Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda görüşülecek. Teklifin komisyondan geçmesi ve yasalaşması halinde, sokak köpeklerinin statüsünde ve yönetiminde önemli değişiklikler olacak. Peki Sokak köpekleri düzenlemesinde neler var içeriği ve madddeleri neler?