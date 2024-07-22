Sokak hayvanlarına ilişkin kanun teklifinden 'Ötanazi' kelimesi çıkarılacak

Sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmeleri, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci başkanlığında tekrar başladı.
'Ötanazi' kelimesi çıkarılacak
Sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin yasa tasarısında yeni bir gelişme yaşandı.
AK Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, kanun teklifinden “ötanazi” kelimesi çıkarılacak. Bunun yerine teklife, “Veterinerlik Hizmetleri Kanunu’nun 9 Maddesi’nin 3. Fıkrası’nda yer alan hükümler uygulanır.” hükmü eklenecek.