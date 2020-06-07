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İSTANBUL

Milli Beka Hareketi Teşkilatı: Bu saygısızlık kabul edilemez

Milli Beka Hareketi Teşkilatı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Saraçhane’deki binası önünde Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu protesto etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Milli Beka Hareketi, Teşkilatı Fatih Sultan Mehmet’in türbesinde saygısızlık yapan İmamoğlu’nu kınadı.
Milli Beka Hareketi, Teşkilatı Fatih Sultan Mehmet’in türbesinde saygısızlık yapan İmamoğlu’nu kınadı.

Milli Beka Hareketi Genel Başkanı Murat Şahin ve teşkilat üyesi bir grup, İmamoğlu’nun Fatih Sultan Mehmet’in türbe ziyaretindeki tavırlarını alkışlarla protesto etti.

Yapılan basın açıklamasında, “İBB başkanı Ekrem İmamoğlu milli ve manevi değerlerimize saygısızlık yapmıştır. Milletimizden derhal özür dilemesi gerekir. İmamoğlu’nun bu çirkin davranışı milli ve manevi değerlerimize yapılmış büyük bir saygısızlıktır asla kabul edilemez” denildi. Milli Beka Hareketi Teşkilatı Genel Başkanı Murat Şahin ise, “ İBB Başkanı milli ve manevi değerlerimize büyük bir saygısızlık yapmıştır, bu saygısızlık asla kabul edilemez” dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ciddiyetsiz türbe ziyareti tepki çekti
OYNAT 00:16
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ciddiyetsiz türbe ziyareti tepki çekti
türbesini ziyaret eden İBB Başkanı 'nun, türbenin etrafında ellerini arkadan bağlayarak yürüyüşü büyük tepki topladı. Sosyal medyada o anlara gösteren videoya tepki yağdı.


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