Milli Birlik ve Kardeşlik Federasyonu Cumhur İttifakı'na desteğini açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kamu görevlisi olduğunu söyleyen Kabadayı, İmamoğlu ve Yavaş'ın Türkiye'nin seçilmiş Cumhurbaşkanına yönelik ifadelerinin "alenen tehdit" ve "suç" olduğunu savundu ve "cumhuriyet savcılarını resen soruşturma başlatmaya" çağırdı.

"Ülkemizde bugüne kadar seçimler hep demokratik ortamda yapılmıştır. Demokratik ortamlarda yapılan seçimlerde, halkın iradesi neyi gerektirdiyse Yüksek Seçim Kurulu o iradeyi yansıtıp onaylamıştır. Hakimlerimiz de mazbataları bu noktada sahiplerine vermiştir. Ülke emin ellerde yönetilmiştir."

"Ülkemizde bugüne kadar seçimler hep demokratik ortamda yapılmıştır. Demokratik ortamlarda yapılan seçimlerde, halkın iradesi neyi gerektirdiyse Yüksek Seçim Kurulu o iradeyi yansıtıp onaylamıştır. Hakimlerimiz de mazbataları bu noktada sahiplerine vermiştir. Ülke emin ellerde yönetilmiştir."

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in partisinin TBMM Grup Toplantısında kurşun fırlattığını anımsatan Kabadayı, "Sayın Akşener o kürsüden o kurşunları gösterirken de Maçka şehidimiz Eren Bülbül'ü, Diyarbakır şehidimiz Gaffar Okkan'ı ve 15 Temmuz kalleş darbe girişiminin seyrini değiştiren kahraman Ömer Halisdemir'imizin de isimlerini zikretti. Bana göre o şehitlerimizi istismar etti." diye konuştu.