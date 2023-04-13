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Milli Birlik ve Kardeşlik Federasyonu Cumhur İttifakı'na desteğini açıkladı

Milli Birlik ve Kardeşlik Federasyonu, seçimlerde Cumhur İttifakı'na destek vereceğini duyurdu. Federasyon Başkanı Ahmet Kabadayı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 yıllık geçmişinde ülkeyi kanunların emrettiği şekilde yönettiğini söyledi.

14:50 . 13/04/2023 Perşembe
AA
Milli Birlik ve Kardeşlik Federasyonu Ahmet Kabadayı

Milli Birlik ve Kardeşlik Federasyonu Ahmet Kabadayı

Federasyon Başkanı Ahmet Kabadayı, başkanlık binasında düzenlediği basın toplantısında, 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerini anımsatarak,
"Ülkedeki oligarşik durumlara karşı olarak Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılıksız, amasız, lakinsiz destekleme kararı aldık."
dedi.

İmamoğlu ve Yavaş'a tepki

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kamu görevlisi olduğunu söyleyen Kabadayı, İmamoğlu ve Yavaş'ın Türkiye'nin seçilmiş Cumhurbaşkanına yönelik ifadelerinin "alenen tehdit" ve "suç" olduğunu savundu ve "cumhuriyet savcılarını resen soruşturma başlatmaya" çağırdı.

"Ülkemizde bugüne kadar seçimler hep demokratik ortamda yapılmıştır. Demokratik ortamlarda yapılan seçimlerde, halkın iradesi neyi gerektirdiyse Yüksek Seçim Kurulu o iradeyi yansıtıp onaylamıştır. Hakimlerimiz de mazbataları bu noktada sahiplerine vermiştir. Ülke emin ellerde yönetilmiştir."
diyen Kabadayı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 yıllık geçmişinde ülkeyi kanunların emrettiği şekilde yönettiğini kaydetti.

Akşener'e: Şehitlerimizi istismar etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in partisinin TBMM Grup Toplantısında kurşun fırlattığını anımsatan Kabadayı, "Sayın Akşener o kürsüden o kurşunları gösterirken de Maçka şehidimiz Eren Bülbül'ü, Diyarbakır şehidimiz Gaffar Okkan'ı ve 15 Temmuz kalleş darbe girişiminin seyrini değiştiren kahraman Ömer Halisdemir'imizin de isimlerini zikretti. Bana göre o şehitlerimizi istismar etti." diye konuştu.



#Milli Birlik ve Kardeşlik Federasyonu
#Cumhur İttifakı
#destek
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