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Seçim

YSK onayladı: İşte Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kullanılacak oy pusulası

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kullanılacak oy pusulası YSK tarafından onaylandı. YSK'nın 1 Nisan'da çektiği kuraya uygun olarak oy pusulasında sıralama; Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan şeklinde oldu.

13:13 . 13/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanlığı seçimleri oy pusulası ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri oy pusulası ortaya çıktı.

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerine kısa bir süre kalırken, seçimlerde kullanılacak oy pusulaları da belli oldu.

İYİ Parti Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi, YSK ve Yargıtay İlişkilerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Av. Mustafa Tolga Öztürk, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri için seçmenlere sunulacak oy pusulasının Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından onaylandığını duyurdu. İYİ Parti YSK üyesi Tolga Öztürk, Twitter hesabından oy pusulalarını paylaştı.


Erdoğan ilk sırada

YSK'nın 1 Nisan'da çektiği kuraya uygun olarak oy pusulasında çerçevede soldan sağa Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk sırada, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ikinci sırada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu üçüncü sırada, ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan dördüncü sırada pusulada yer alacak.


Basılmaya başlandı

Yüksek Seçim Kurulu AK Parti Genel Merkez Temsilcisi Recep Özel de Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nde kullanılacak oy pusulalarının basılmaya başlandığını duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşan Özel,
"Cumhurbaşkanı Seçimi’nde kullanılacak oy pusulasının basım yerinde YSK üyelerimiz ve siyasi parti temsilcilerimizle birlikte hazır bulunduk, uygun olan oy pusulasının basım işlemleri başlatılması talimatı verilmiştir"
açıklamasında bulundu.

#YSK
#seçim
#cumhurbaşkanlığı seçimi
#oy pusulası
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