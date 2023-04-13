YSK onayladı: İşte Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kullanılacak oy pusulası

Necmettin Erbakan ve yol arkadaşları, 12 Eylül darbesinden sonra siyasi yasaklı olmalarına rağmen Refah Partisi çatısı altında yeniden bir araya gelmişlerdi. Demokrasinin yeninden inşası süreci başlamıştı ve 1983’ün bahar aylarında kurulmaya başlayan partiler arasında Refah da vardı. Ancak darbeci zihniyetin bürokrasideki gücü devreye girmiş; kurucu kadrosu kanunların öngördüğü zamanda tamamlanamadığı bahanesiyle Refah Partisi’nin 6 Kasım 1983 Seçimleri’ne girmesi engellenmişti. MGK’nın “veto barajını”