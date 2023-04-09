Cumhur İttifakı 8. sırada: Oy pusulasında yerler belli oldu

Yüksek Seçim Kurulu’nca (YSK), 14 Mayıs’ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde ittifakların ve siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için kura çekimi yapıldı. Kura çekimine göre, Cumhur İttifakı 8’inci, Millet İttifakı ise 18’inci sırada yer aldı. Cumhur İttifakı’nda ilk sırada BBP, ikinci sırada AK Parti, üçüncü sırada Yeniden Refah Partisi, dördüncü sırada ise MHP yer aldı. Millet İttifakı’nda ilk sıraya Gelecek Partisi, ikinci sıraya Demokrat Parti, üçüncü sıraya DEVA, dördüncü sıraya CHP, beşinci sıraya İYİ Parti, altıncı sıraya ise Saadet Partisi yerleşti.

ATA İTTİFAKI 19’DA

Yapılan kura çekimi sonucuna göre seçime, Emek ve Özgürlük İttifakı dokuzuncu, ATA İttifakı 19’uncu sırada girecek. Sosyalist ve Güçler İttifakı’nda Türkiye Komünist Partisi birinci, Türkiye Komünist Hareket ikinci, Sol Parti ise üçüncü sırada bulunuyor. Emek ve Özgürlük İttifakı’nda Yeşil ve Sol Parti birinci sırada, Türkiye İşçi Partisi ikinci sırada; ATA İttifakı’nda Adalet Partisi birinci, Zafer Partisi ikinci sırada yer aldı.

MEMLEKET 7’NCİ

14 Mayıs seçimlerine herhangi bir ittifaka dahil olmadan seçime yalnız girecek partilerin oy pusulasındaki sırası ise şöyle: Yeni Türkiye Partisi 1. sıra. Türkiye Değişim Partisi 2. sıra. Millet Partisi 3. sıra. Hak ve Özgürlükler Partisi 4. sıra. Sosyalist Güç Birliği İttifakı 5. sıra. Genç Parti 6. sıra. Memleket Partisi 7. sıra. Büyük Türkiye Partisi 10. sıra. Adalet Birlik Partisi 11. sıra. Anavatan Partisi 12. sıra. Yenilik Partisi 13. sıra. Halkın Kurtuluş Partisi 14. sıra. Milli Yol Partisi 15. sıra. Vatan Partisi 16. sıra. Güç Birliği Partisi 17. sıra. Bağımsız Türkiye Partisi 20. sıra. Cumhurbaşkanı seçimi için oy pusulalarının basımına 12 Nisan’da, milletvekili seçiminde kullanılacak oy pusulalarının basımına ise 19 Nisan’da başlanacak.

4 ORTAK düşecek

6’lı Masa’nın ortakları DEVA, SP, Gelecek ve Demokrat Parti’nin pusulada yer almaları dikkat çekti. Bu 4 parti daha önce kendi logolarıyla seçime gireceklerini beyan etmişlerdi. Ancak bunu resmiyete dökmeleri gerekiyordu. Bunun için de son gün 6 Nisan’dı. 4 parti bir gün sonra yazdıkları dilekçe ile YSK’ya başvurudu. Genel başkanların imzası olması gerekirken yardımcıların imzasını taşıyan dilekçeyi YSK’ya sundular. Ancak bu kabul edilmedi. Bunun için YSK pusula çekilişini gerçekleştirdi. CHP’nin listesinden girecek olan 4 parti bugün liste vermeyip pusuladan düşecekler. AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel de “Çekilecek, listesini tamamlayamayacak partiler de olacaktır. Pusulanın tam sırası milletvekili listelerinin verilmesiyle belli olacak” dedi.











