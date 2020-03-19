Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Biz sınavı yüz yüze yapılan eğitimlerden yapacağız

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, '20 bin Öğretmen Atama Töreni'ne katıldı. Bakan Selçuk, 'Bugün burada 79 farklı alanda 69 ilimize 19 bin 921 öğretmenimizi daha atamak üzere bir araya geldik ve devletimizin bu olağanüstü dönemde bütün iş ve işlemleri devam ediyor. Her şeyi zamanında ve yerinde yapmak için gayretimizi sarf ediyoruz. Bu atama işlemleriyle ilgili, emeği geçen tüm arkadaşlarımıza, kurum ve kuruluşlara özellikle teşekkür ediyorum' dedi.