Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Biz sınavı yüz yüze yapılan eğitimlerden yapacağız

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk AA Editör Masası'nda açıklama yapıyor. Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:
Tatille ilgili A ve B planlarımızı hazırladık.
Virüsün nasıl yayılım gösterdiğini takip ediyoruz.
Dün itibariyla dünyada 1 milyar öğrenci okula gitmiyor.
Biz sınavı yüz yüze yapılan eğitimlerden yapacağız.
Eğitime yarın dönebiliriz. Hiç dönmemeye de hazırlıklıyız.
Dersler 40 dakikalık değil
Eğitim sabah 9'da başlıyor
HD televizyonu olmayanlar için kanal kurduk
Kanallardan üçü normal üçü HD kalitede
Tatille ilgili kararı Bilim Kurulu verecek
Uzaktan eğitim sistemimiz güçlü
Dünyada Çin'den sonra 2. sıradayız
- Televizyonda eğitimle tam bir eğitimin söz konusu olamayacağını, bunun farkında olduklarını ve tedbirlerini almak zorunda olduklarını belirten Bakan Selçuk, "Öğrenciler yüz yüze hangi eğitimi aldılarsa sınav içerikleri de onlardır." ifadelerini kullandı.
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