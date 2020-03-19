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EĞİTİM

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Biz sınavı yüz yüze yapılan eğitimlerden yapacağız

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklama yapıyor. Selçuk "Biz sınavı yüz yüze yapılan eğitimlerden yapacağız." açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AA Editör Masası'nda.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AA Editör Masası'nda.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk AA Editör Masası'nda açıklama yapıyor. Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Tatille ilgili A ve B planlarımızı hazırladık.

Virüsün nasıl yayılım gösterdiğini takip ediyoruz.

Dün itibariyla dünyada 1 milyar öğrenci okula gitmiyor.

Biz sınavı yüz yüze yapılan eğitimlerden yapacağız.

Eğitime yarın dönebiliriz. Hiç dönmemeye de hazırlıklıyız.

Dersler 40 dakikalık değil

Eğitim sabah 9'da başlıyor

HD televizyonu olmayanlar için kanal kurduk

Kanallardan üçü normal üçü HD kalitede

Tatille ilgili kararı Bilim Kurulu verecek

Uzaktan eğitim sistemimiz güçlü

Dünyada Çin'den sonra 2. sıradayız

  • Televizyonda eğitimle tam bir eğitimin söz konusu olamayacağını, bunun farkında olduklarını ve tedbirlerini almak zorunda olduklarını belirten Bakan Selçuk, "Öğrenciler yüz yüze hangi eğitimi aldılarsa sınav içerikleri de onlardır." ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

Yarın dönmeye dehiç dönmemeye de hazırız

Yarın dönmeye de
hiç dönmemeye de hazırız

​Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklama yapıyor.
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