Gündem Milli Savunma Bakanı Akar Taciz ve saldırılara karşı meşru müdafaa hakkımız daima geçerli
POLİTİKA

Milli Savunma Bakanı Akar: Taciz ve saldırılara karşı meşru müdafaa hakkımız daima geçerli

Milli Savunma Bakanı Akar: Taciz ve saldırılara karşı meşru müdafaa hakkımız daima geçerli

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekatı'na 17 Ekim'de verilen 120 saatlik araya ilişkin, "Bu bir ateşkes değildir. Harekata 17 Ekim 2019 tarihli Türkiye-ABD ortak açıklamasının yayımlanmasıyla ara verildi. Bu arada hasmane tutum, taciz ve saldırılara karşı meşru müdafaa hakkımız daima geçerlidir" dedi.

Haber Merkezi AA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekatı'na verilen araya ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. Güvenli Bölge'nin tesisi için ağustos ayında ABD ile yapılan çalışmaları anımsatan Akar, "Fırat’ın doğusunda stratejik ortaklık ve müttefik ruhuyla çalışmak istedik ancak bu mümkün olmadı" diye konuştu.

Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından 17 Ekim'de ABD ile en üst seviyede mutabakata varıldığını anımsatan Akar, şunları söyledi:

"DEAŞ, PKK/PYD/YPG terör örgütü unsurlarının olmadığı bir Güvenli Bölge'nin tesisine yönelik çalışmanın, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygı çerçevesinde, başarılı olması için çalışıyoruz. DEAŞ ile de mücadele konusunda kararlılığımız devam etmektedir. Bu kapsamda 120 saat içerisinde, PKK/PYD/YPG’nin Güvenli Bölge'den çıkarılması, ağır silahlarının toplanması, tahkimatının imha edilmesi faaliyetlerinin tamamlanmasını yakından takip ediyoruz. Bu konuları ABD askeri temsilcileriyle koordine ediyoruz. Bu bir ateşkes değildir. Harekata 17 Ekim 2019 tarihli Türkiye-ABD ortak açıklamasının yayımlanmasıyla ara verildi. Bu arada hasmane tutum, taciz ve saldırılara karşı meşru müdafaa hakkımız daima geçerlidir."

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Söz konusu 120 saatlik sürenin salı gecesi dolacağını vurgulayan Akar, "17 Ekim saat 22.00’den bu yana kuvvetlerimize karşı 40 taciz/saldırı gerçekleştirildi. Bir askerimiz şehit oldu, yedi askerimiz de yaralandı." diye konuştu.

"Gizli bir gündemimiz hiçbir zaman olmadı"

Güvenli Bölge'nin kapsamına da değinen Akar, "Güvenli Bölge Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, 32 kilometre derinliğinde ve 444 kilometre genişliğindeki Fırat’ın doğusundan Irak sınırına kadar olan alandır. Bunun bir kısmını ABD ile bir kısmını da Rusya ile görüşüyoruz" dedi.

  • Başından beri Güvenli Bölge'yi bu şekilde tanımladıklarını dile getiren Akar, "Biz başından beri Güvenli Bölge'yi bu şekilde tanımlıyoruz. Stratejik ortaklık ve müttefiklik ruhuna uygun olarak, gerçekleştirmek istediğimiz Güvenli Bölge'nin tanımını başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, açık açık, güvenlik boyutuyla, insani boyutuyla, ekonomik boyutuyla her platformda izah ettik." ifadelerini kullandı.

Rasulayn ilçe merkezini kaplayan tünel sistemi ortaya çıkarıldı
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Rasulayn merkezini çevreleyen tünelin girişi, bir depo içerisinde yer alıyor.
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Merdivenlerle yerin yaklaşık 13 metre altına inilen tünel, 3 metre yüksekliğe ve 2,5 metre genişliğe sahip.
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Rasulayn ilçe merkezinden girildiğinde Türkiye sınırına kadar uzanan tünelin yapısı, örümcek ağını andırıyor.
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Tünel, ilçenin farklı yerlerine dağılan kilometrelerce uzunluğundaki kollarıyla birçok girişe sahip.
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Tünelin yapımının sürdüğü, her 10 metrede bir havalandırma, dinlenme alanları içerdiği görüldü.
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Daha önce de görüntülenmişti <br> <br> YPGPKK, uzun süredir Münbiç, Aynularab (Kobani), Tel Abyad, Rasulayn, Sırrin, Kamışlı ve Malikiyye'de Türkiye'nin olası askeri harekatlarına karşı direnme, sızma ve ani saldırı amacıyla tünel kazıyordu.
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YPGPKK örgütünün Münbiç ve Aynularab ilçelerindeki tünel kazma çalışmaları Aralık 2018'de ve 15 Nisan 2019'da da görüntülenmişti.
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Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in YPGPKK'dan temizlenmesinin ardından ilçede örgütün çok sayıda uzun tünel kazdığı ortaya çıkarılmıştı.
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Rasulayn ilçe merkezini kaplayan tünel sistemi ortaya çıkarıldı
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Rasulayn ilçe merkezini kaplayan tünel sistemi ortaya çıkarıldı
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Rasulayn ilçe merkezini kaplayan tünel sistemi ortaya çıkarıldı
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Rasulayn ilçe merkezini kaplayan tünel sistemi ortaya çıkarıldı
Rasulayn ilçe merkezini kaplayan tünel sistemi ortaya çıkarıldı
Barış Pınarı Harekatı'nda YPG/PKK'dan kurtarılan Rasulayn ilçesinde teröristlerin kazdığı tünel görüntülendi. Ulaşılan kayıtlarda tünelin Türkiye sınırına açıldığı görüldü.

Türkiye'nin hiçbir zaman gizli bir gündeminin olmadığını vurgulayan Akar, şunları kaydetti:

" Zaten ‘Ölürsek şehit kalırsak gazi' anlayışını tarihiyle ispatlamış bir ordu hiç kimseyi aldatmaz. Ancak bir yandan Güvenli Bölge tesis etmeye çalışırken, bir yandan da PYD-YPG’li teröristlere silah ve mühimmat desteğinin devam ettirilmesi kimin gizli gündemi olduğunu net bir şekilde ortaya çıkardı. Rakka ve Münbiç deneyimlerinde de, muhataplarımızın söylemleriyle farklı gündemlerini maalesef görmüştük. Gizli gündemler, aldatma, oyalama taktikleri yetmezmiş gibi, bölge halkı için en insani, en saygın Güvenli Bölge vizyonunu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda açıkça dünyaya anlatan Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik akıl almaz suçlamalar ile Kore’den Kosova’ya, Afganistan’a, Atlantik’ten Karadeniz’e omuz omuza arazide görev yaptığı ABD askerlerine 70 yıllık müttefiki olarak Türk askeri tarafından ateş açma ihtimalinin olduğunun ifade edilmesinin, ne müttefiklik ruhuyla ne akılla ne de meslek ahlakıyla izah edilebilir yanı bulunmamaktadır."

Akar, Barış Pınarı Harekatı ile hedeflerinde sadece teröristlerin olduğunu yineleyerek, "Sadece teröristler ile bunlara ait barınak, mevzi, silah ve araçlar hedef alınmaktadır. Sivil/masum insanlar, tarihi, dini, kültürel yapılar, altyapı tesisleri, dost/müttefik ülke unsurları ile çevreye harekatın gecikmesi pahasına her türlü dikkati sarf ediyoruz. Sadece ülkemizin, milletimizin güvenliği değil, Kürtler, Araplar, Asuriler, Hristiyanlar, Aramiler ve Yezidiler, Keldaniler gibi diğer dini ve etnik grupların da güvenliği bizim için önemli." ifadelerini kullandı.

Hulusi Akar sevgi gösterilerine asker selamıyla karşılık verdi
OYNAT 00:00
Hulusi Akar sevgi gösterilerine asker selamıyla karşılık verdi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar AK Parti TBMM Grup toplantısında salona girdiğinde büyük bir coşkuyla karşılandı. 'Her Türk asker doğar' sloganlarıyla karşılanan Bakan Akar tezahüratlara asker selamı vererek karşılık verdi.


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