Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Milli Savunma Bakanlığından Bahreyne tepki Talihsiz ve beyhude bir gayret
ANKARA

Milli Savunma Bakanlı'ğından Bahreyn'e tepki: Talihsiz ve beyhude bir gayret

Milli Savunma Bakanlığı'nca, Bahreyn Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın gerçekleri yansıtmadığı belirtilerek, "Arap halkı bizim dostumuzdur, kardeşimizdir. Abu Dabi yönetimini ve bu yönetimi destekleyen hükümetleri aklıselime davet ediyoruz" denildi.

Haber Merkezi DHA
Milli Savunma Bakanlığı
Milli Savunma Bakanlığı

Milli Savunma Bakanlı'ğından yapılan yazılı açıklamada, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın 31 Temmuz 2020 tarihinde El Cezire televizyonunda yayımlanan mülakatta sorulan sorulara verdiği cevaba ilişkin Bahreyn Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın gerçekleri yansıtmadığı bildirildi.

Açıklamada, "Abu Dabi yönetiminin Suriye, Libya, Yemen ve Afrika Boynuzu gibi bölgelerde Birleşmiş Milletler Sözleşmesi başta olmak üzere evrensel kuralları ve ahlaki değerleri çiğneyerek yürüttüğü istikrarsızlaştırıcı faaliyetleri yapıcı olarak nitelemek ve bunlara verdiğimiz haklı tepkiyi Arap kardeşlerimize yapılmış gibi göstermek talihsiz ve beyhude bir gayrettir. Arap halkı bizim dostumuzdur, kardeşimizdir. Abu Dabi yönetimini ve bu yönetimi destekleyen hükümetleri aklıselime davet ediyoruz. Bahreynli yöneticilere bugün yanında durdukları devlet ve milletlerin yakın tarihte bu bölgede yaptıklarını hatırlatmaktan hicap duyarız. Bölgesel barış, istikrar ve güvenlik darbecilerin değil, hukuk ve meşruiyetin yanında yer alınarak savunulabilir" denildi.

AMACIMIZ, BAĞIMSIZ EGEMEN VE MÜREFFEH BİR LİBYA'DIR

Türkiye'nin Libya ile 500 yıla varan ortak tarihi, kültürü, anlayış ve inançları bulunduğuna dikkat çekilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye, 'Libya Libyalılarındır' prensibiyle hareket etmektedir. Amacımız, Milli Mutabakat Hükümetinin öncülüğünde, tüm Libyalıları kapsayan toprak bütünlüğü ve ulusal birliği sağlanmış, bağımsız egemen ve müreffeh bir Libya'dır. Türkiye, darbecilerin değil, BM tarafından tanınan meşru Milli Mutabakat Hükümeti’nin daveti ve Uluslararası Hukuk'a uygun olarak imzalanmış ikili anlaşmalar çerçevesinde Libya’da bulunmaktadır. Türkiye bugüne kadar verdiği askeri eğitim, yardım ve danışmanlık desteğini sağlamaya kararlılıkla devam edecektir."

Pakistan Başbakanı Han: En kötü senaryo İran ve Suudi Arabistan'ın çatışması olur
DÜNYA
Pakistan Başbakanı Han: En kötü senaryo İran ve Suudi Arabistan'ın çatışması olur

PKK'nın karanlık yüzü: Erkek çocuklarına tecavüz, Diyarbakır annelerine karşı propaganda, HDP desteği
GÜNDEM
PKK'nın karanlık yüzü: Erkek çocuklarına tecavüz, Diyarbakır annelerine karşı propaganda, HDP desteği
Abone Ol Google News
Endişe duyuyoruz

Endişe duyuyoruz

​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saati açıkladı.
Talihsiz ve beyhude bir gayret

Talihsiz ve beyhude bir gayret

​Milli Savunma Bakanlı'ğından Bahreyn'e tepki.
Yanına kalmayacak

'Yanına kalmayacak'

​Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan Çeşme'deki darp olayına tepki.
Türkiye'den <br>bir transfer daha

Türkiye'den
bir transfer daha

​Burak Yılmaz'ın ardından genç yeteneği de aldılar.
14 güne dikkat!

14 güne dikkat!

Bilim Kurulu üyesinden ​tatilden dönenlere uyarı.

Süper Lig'in<br> yıldızı transfer oluyor

Süper Lig'in
yıldızı transfer oluyor

Mensah'ın anlaştığı takımı açıkladılar.

Burası Zeytinburnu

Burası Zeytinburnu

Canını hiçe sayan vatandaş refüjde mangal yaptı...
'Hakkınızı <br>helal edin'

'Hakkınızı
helal edin'

​Beşiktaş'ta taraftarları yıkan ayrılık gelişmesi.
Fenerbahçe'de <br>geri sayım

Fenerbahçe'de
geri sayım

Merakla beklenen veda mesajını yayınladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.