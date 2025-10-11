Millî teknoloji hamlesi TEKNOFEST'in yolculuğu: 8 Yılda 12 milyon ziyaretçiyle Türkiye’nin teknoloji hamlesini dünyaya yayıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nın yürütücülüğünde, kamu kurumları, üniversiteler ve özel sektörün güçlü iş birliğiyle düzenlenen festival; her yıl artan katılımcı sayısı, çeşitlenen yarışmaları ve uluslararası boyutuyla Türkiye’nin teknoloji üretim gücünün en büyük vitrini olarak öne çıkıyor.





2018’den 2025’e TEKNOFEST’in büyüme yolculuğu





TEKNOFEST ilk kez 2018 yılında İstanbul Havalimanı’nda düzenlendi.

32 paydaş kurumun yer aldığı festivalde, 14 kategoride gerçekleştirilen yarışmalara 81 il ve 122 ülkeden 17 bini aşkın takım başvurdu. 2019’da Atatürk Havalimanı’nda 1 milyon 720 bin ziyaretçiyi ağırlayarak dünyanın en büyük teknoloji festivali unvanını kazandı.





2020’de festival Anadolu’ya taşındı ve ilk kez Gaziantep’te düzenlendi. 21 kategorideki yarışmalara 45 binden fazla takım ve 200 bini aşkın yarışmacı katıldı.





2022’de uluslararası boyuta ulaşan TEKNOFEST, Azerbaycan’da da düzenlendi. Aynı yıl Karadeniz temalı TEKNOFEST Samsun’da büyük ilgi gördü. 40 kategorideki yarışmalara 150 bin takım ve 600 bin yarışmacı başvurdu.





Cumhuriyet’in 100. yılına denk gelen 2023’te, festival İstanbul, İzmir ve Ankara’da aynı yıl içinde üç farklı şehirde yapıldı. 337 bin takım ve 1 milyondan fazla yarışmacı katılım gösterdi.





2024 ve 2025: TEKNOFEST Anadolu’dan Kıbrıs’a, Mavi Vatan’dan Göklere





2024 yılında Adana Şakirpaşa Havalimanı ev sahipliğinde düzenlenen TEKNOFEST, 1 milyon 100 bin ziyaretçiyi ağırladı. 50 ana ve 128 alt kategorideki yarışmalara 790 bin takım ve 1 milyon 650 bin yarışmacı başvurdu.





2025’te festival Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Lefkoşa’daki Eski Ercan Havalimanı’nda düzenlenen organizasyona 225 bin ziyaretçi katıldı. 22 ülkeden 15.750 takım ve 47.865 yarışmacı başvurdu. Finalist 268 takım arasından dereceye girenlere 2,5 milyon TL ödül ve 3 milyon TL maddi destek sağlandı.





Aynı yıl, İstanbul Tersanesi Komutanlığı ev sahipliğinde 28–31 Ağustos tarihlerinde “Mavi Vatan” temalı TEKNOFEST düzenlendi. 175 bin kişinin ziyaret ettiği etkinlikte 2.500’den fazla takım yarıştı.





2025’in final etkinliği ise 17–21 Eylül tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleşti.

137 paydaş kurumun yer aldığı festivalde 58 ana, 137 alt kategoride yarışmalar yapıldı. 81 il ve 96 ülkeden 565.776 takım ve 1 milyon 100 bin yarışmacı başvurdu. Katılımcılara 85 milyon TL’nin üzerinde destek ve 65 milyon TL’nin üzerinde ödül verildi.





Millî Teknoloji Hamlesinin Küresel Markası





8 yılda yaklaşık 12 milyon ziyaretçiyi ağırlayan TEKNOFEST, artık sadece Türkiye’nin değil, bölgenin en saygın teknoloji festivallerinden biri olarak görülüyor.

Festival, her yıl yeni teknolojik alanları yarışma kategorilerine dahil ederek kuantum, yapay zekâ, otonom sistemler, çip tasarımı, siber güvenlik, uzay teknolojileri ve denizcilik inovasyonları gibi konularda gençleri üretmeye teşvik ediyor.





Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilileri, TEKNOFEST’in Türkiye’nin bilimsel ve teknolojik potansiyelini küresel ölçekte görünür kıldığını belirterek şu ifadeyi kullandı:





“TEKNOFEST yalnızca bir festival değil; Türkiye’nin geleceğine yön veren, gençlerin hayal gücünü teknolojiyle buluşturan bir seferberliktir.”





Türkiye’den dünyaya uzanan teknoloji seferberliği





TEKNOFEST, 2018’den bu yana sadece bir etkinlik olmaktan çıkarak “Anadolu’dan dünyaya yayılan bir teknoloji hareketi” haline geldi.

Her geçen yıl artan uluslararası ilgisiyle, TEKNOFEST artık Türkiye’nin Millî Teknoloji Hamlesi vizyonunun küresel vitrini konumunda.





Festival, önümüzdeki dönemde de gençlerin yenilikçi fikirlerine rehberlik etmeyi, üretim kültürünü güçlendirmeyi ve Türkiye’yi küresel teknolojik rekabette üst sıralara taşımayı hedefliyor.





2018’den 2025’E katılımcılar yarışmacılar verilen destekler





İlk adım 2018’de atıldı





TEKNOFEST ilk kez 2018’de İstanbul Havalimanı’nda gerçekleştirildi. 32 paydaş kurumun destek verdiği etkinlikte, 14 kategoride yarışmalar düzenlendi. 81 il ve 122 ülkeden 17 binin üzerinde takım ve 50 binden fazla yarışmacı başvuru yaptı. İlk yılında büyük ilgi gören festival, 2019’da Atatürk Havalimanı’nda 55 paydaş kurumla gerçekleşti ve 1 milyon 720 bin ziyaretçiyle dünyanın en büyük teknoloji festivali unvanını kazandı.





Anadolu’ya açılan festival: 2020





2020 yılında TEKNOFEST ilk kez İstanbul dışına çıkarak Gaziantep’te yapıldı. 65 paydaş kurumun yer aldığı festivalde 21 farklı kategoride yarışmalar düzenlendi. 81 il ve 111 ülkeden 45 binin üzerinde takım ve 200 binden fazla yarışmacı başvuruda bulundu. 2022 yılına gelindiğinde festival sınırlarını aşarak ilk kez Azerbaycan’da gerçekleştirildi.





Karadeniz’den üç büyük şehre: 2022-2023





2022’de TEKNOFEST Karadeniz temasıyla Samsun Çarşamba Havalimanı’nda düzenlenen etkinliğe 81 il ve 107 ülkeden 150 binden fazla takım ve 600 binin üzerinde yarışmacı katıldı. 2023’te ise Cumhuriyet’in 100. yılı coşkusuyla birleşen TEKNOFEST, İstanbul, Ankara ve İzmir’de eş zamanlı olarak yapıldı. 44 kategorideki yarışmalara 337 binden fazla takım ve 1 milyondan fazla yarışmacı başvurdu.





Adana’da rekor: 2024





2024 yılında Adana Şakirpaşa Havalimanı, festivalin onuncu durağı oldu. 2-6 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen TEKNOFEST, 1 milyon 100 bin ziyaretçiyle büyük bir ilgi gördü. 81 il ve 100 ülkeden 790 binin üzerinde takım ve 1 milyon 650 binden fazla yarışmacı başvurdu. 50 ana ve 128 alt kategoride düzenlenen yarışmalar, gençlerin teknolojiye olan ilgisini bir kez daha gözler önüne serdi.





2025’te iki kıta, üç büyük buluşma





TEKNOFEST 2025, iki farklı durakta teknoloji tutkunlarını bir araya getirdi. 1-4 Mayıs tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenlenen TEKNOFEST KKTC, 225 bin ziyaretçiyi ağırladı. 6 ana ve 13 alt kategorideki yarışmalara 22 ülkeden 15.750 takım ve 47.865 yarışmacı katıldı. 6 ülkeden ve 49 şehirden 268 takım finale kalırken, toplamda 2,5 milyon TL ödül ve 3 milyon TL maddi destek sağlandı.





Ardından, 28–31 Ağustos 2025 tarihlerinde İstanbul Tersanesi Komutanlığı ev sahipliğinde “Mavi Vatan” temasıyla düzenlenen etkinlikte 175 bin kişi yer aldı. Bu kapsamda yapılan 3 yarışmaya 2500’den fazla takım başvuruda bulunurken, 86 takım finale kaldı. Kazananlara 2 milyon TL’nin üzerinde ödül verildi.





Yılın son ayağı ise 17–21 Eylül 2025 tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı’nda yapıldı. 137 paydaş kurumun katıldığı festivalde 58 ana kategori ve 137 alt kategoride yarışmalar düzenlendi. 81 il ve 96 ülkeden 565.776 takım ve 1 milyon 100 bin yarışmacı başvuru yaptı. Bu yarışmacılardan 13 bin kişi finale kaldı. Finalistlere 85 milyon TL’nin üzerinde maddi destek ve 65 milyon TL’nin üzerinde ödül verildi.







