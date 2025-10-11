Emine Erdoğan'dan 5. Rize Gastronomi Günleri'ne ilişkin paylaşım: Yerel tatlarla sürdürülebilir başlangıç

Emine Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, dün katıldığı 5. Rize Gastronomi Günleri'ne ilişkin paylaşımında bulundu. Emine Erdoğan, "Bu etkinliğin, yerel tatların yaşatıldığı, sürdürülebilir mutfak kültürünün kök saldığı yeni başlangıçlara ilham olmasını diliyorum" dedi.
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,
"Yeşilin kalbinde, toprağın bereketiyle yoğrulmuş bir mutfak kültürü... Bu etkinliğin, yerel tatların yaşatıldığı, sürdürülebilir mutfak kültürünün kök saldığı yeni başlangıçlara ilham olmasını diliyorum"
ifadelerini kullandı.
Paylaşımda Emine Erdoğan'ın, 5. Rize Gastronomi Günleri kapsamında kurulan stantları ziyaretinden görüntüler yer aldı.
