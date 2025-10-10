Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize Valiliğini ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize Valiliğini ziyaret etti. Erdoğan, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş'tan kent genelinde yürütülen faaliyetler ve projelere ilişkin bilgi aldı.
Güneysu ilçesindeki konutundan Merkez Camisi'ne geçen Erdoğan, burada cuma namazını kıldı.
Namazın ardından kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamlayan Erdoğan, hemşehrilerinin taleplerini dinledi.
