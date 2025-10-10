Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize Valiliğini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize Valiliğini ziyaret etti

14:3810/10/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize Valiliğini ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize Valiliğini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize Valiliğini ziyaret etti. Erdoğan, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş'tan kent genelinde yürütülen faaliyetler ve projelere ilişkin bilgi aldı.

Güneysu ilçesindeki konutundan Merkez Camisi'ne geçen Erdoğan, burada cuma namazını kıldı.

Namazın ardından kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamlayan Erdoğan, hemşehrilerinin taleplerini dinledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Rize Valiliğini ziyaret etti.

Erdoğan, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş'tan kent genelinde yürütülen faaliyetler ve projelere ilişkin bilgi aldı.

#Recep Tayyip Erdoğan
#Rize Valiliği
#İhsan Selim Baydaş
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EGM promosyon ihalesi tarihi ne zaman? 2025 Emniyet Genel Müdürlüğü polis maaş promosyonu ne kadar, açıklandı mı?