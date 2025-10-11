Trump'ın kalp yaşı 65 çıktı

ABD Başkanı Donald Trump’ın sağlık durumu, Beyaz Saray tarafından yayımlanan doktor raporuna göre “olağanüstü” olarak değerlendirildi.





NTV'nin haberine göre, yayınlanan raporda 79 yaşındaki Trump’ın “karlp yaşının kronolojik yaşından 14 yıl daha genç” olduğu belirtildi.





Trump, ocak ayında yeniden göreve başladığında ABD tarihinin en yaşlı başkanı olmuştu. Ancak doktoru Sean Barbabella, “Başkan Trump olağanüstü sağlıkta, güçlü kardiyovasküler, solunum, nörolojik ve fiziksel performans sergiliyor” ifadelerini kullandı.





ORTADOĞU ZİYARETİ ÖNCESİ TAM KONTROL

Trump’ın Ortadoğu’ya yapacağı seyahat öncesinde grip ve COVID-19 aşılarının da yenilendiği belirtildi.





Beyaz Saray sözcüsü Karoline Leavitt’e hitaben yazılan notta, Trump’ın Walter Reed Askeri Tıp Merkezi’nde rutin yıllık muayenesinden geçtiği kaydedildi.





GOLF PERFORMANSI DA ÖVÜLDÜ

Nisan ayında yapılan kapsamlı kontrolde, ABD Başkanı'nın 1.90 boyunda ve 102 kilo olduğu, kolesterol seviyesinin “iyi kontrol altında” bulunduğu açıklanmıştı.





Doktor raporu, Trump’ın “fiziksel dayanıklılığını ve golf performansını” da övdü.





ABD Başkanı Trump'ın elindeki morluk, Beyaz Saray tarafından makyajla gizlenmeye çalışsa da kamuoyunun gözünden kaçmadı.





BACAĞINDAKİ ŞİŞLİK VE MORLUK İDDİALARI

Temmuz ayında Trump’ın bacaklarında şişlik ve sağ elinde morarma görülmesi kamuoyunda tartışma yaratmıştı.





Uzmanlar, bu durumun 70 yaş üstü kişilerde sık görülen “kronik venöz yetmezlik” kaynaklı olduğunu ve elindeki morluğun “el sıkışma ve aspirin kullanımına bağlı doku tahrişi” olduğunu belirtmişti.





Beyaz Saray, o tarihten bu yana Trump’ın sağlık durumuna ilişkin kaygıları “önemsiz” olarak nitelendiriyor.





BIDEN KARŞILAŞTIRMASI VE SAĞLIK KRİZİ

Trump’ın sağlık raporu, selefi Joe Biden’ın geçen yıl yaşını ve görev yeterliliğini gerekçe göstererek yeniden adaylıktan çekilmesinin ardından dikkatle inceleniyor. Trump, seçim kampanyası süresince kendisini “daha genç ve dinç” bir lider olarak tanıtmıştı.



