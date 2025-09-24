Yeni Şafak
Minibüs ile otomobil çarpıştı: Ağaca çarparak durabildi

08:0324/09/2025, Çarşamba
IHA
Kazada büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, her iki araç da hurdaya döndü.
Kazada büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, her iki araç da hurdaya döndü.

Erzincan İnönü Mahallesi’nde minibüs ile otomobil çarpıştı. Araçlardan biri ağaca çarparak durabildi.

Kaza, İnönü Mahallesi 13. Sokak’ta gece saatlerinde gerçekleşti. S.A. yönetimindeki 25 DD 291 plakalı minibüs ile A.K. idaresindeki 24 AAZ 224 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle sokak üzerinde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan minibüs, yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Kazada büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, her iki araç da hurdaya döndü.

Olay yerine kısa sürede itfaiye, sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yapılan kontrollerde herhangi bir yaralanmanın olmadığı belirlenirken, polis ekipleri kazayla ilgili detaylı inceleme başlattı.



