Uşak’ta zincirleme kaza: Yaralılar var

12:5023/09/2025, Salı
IHA
Uşak’ta Osmanlı Köprülü Kavşağı’nda zincirleme kaza.
Uşak’ta Osmanlı Köprülü Kavşağı’nda 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kaza, Uşak-Ankara karayolu Osmanlı Köprülü Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.G. (34) idaresindeki 64 LS 296 plakalı otomobil, O.B. (61) yönetimindeki 64 LR 575 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle 64 LR 575 plakalı araç savrularak, C.T. yönetimindeki 64 KS 278 plakalı otomobille çarpıştı.


Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince yaralanan 64 LS 296 plakalı otomobil sürücüsü A.G. ile 64 LR 575 plakalı araçtaki yolcular A.B. (91) ve Ş.B. (57), kentte bulunan hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, kaza nedeniyle kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.



#Uşak
#kaza
#yaralı
