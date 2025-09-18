Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bolu
Bolu'da zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var

Bolu'da zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var

14:1518/09/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber

Bolu-Mudurnu kara yolu Yazılar köyü mevkisinde yağışın da etkisiyle yolcu midibüsü, otomobil ve kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada, otomobil ve midibüs sürücülerinin de aralarında bulunduğu 10 kişi yaralandı.

Bolu-Mudurnu kara yolu Yazılar köyü mevkisinde yağışın da etkisiyle yolcu midibüsü, otomobil ve kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.


Kazada, otomobil ve midibüs sürücüleri ile midibüste yolcu olan 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.


Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.


Kaza nedeniyle Bolu-Mudurnu kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.


Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#Bolu
#kaza
#Mudurnu
#Zincirleme trafik kazası
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul'da elektrik kesintisi! BEDAŞ 18 Eylül Perşembe elektrik kesintilerinin olacağı ilçeleri açıkladı