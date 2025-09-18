Bolu'da zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var

Bolu-Mudurnu kara yolu Yazılar köyü mevkisinde yağışın da etkisiyle yolcu midibüsü, otomobil ve kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada, otomobil ve midibüs sürücülerinin de aralarında bulunduğu 10 kişi yaralandı.
Kazada, otomobil ve midibüs sürücüleri ile midibüste yolcu olan 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Bolu-Mudurnu kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.