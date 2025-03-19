Minik öğrenciler harçlıklarını ihtiyaç sahipleri için bağışladı.

Öğrencilerin anlamlı davranışından dolayı duygulandığını ifade eden Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, "Bizi biz yapan bu değerleri geleceğimiz olan siz çocuklarımızda da görmek beni ziyadesiyle duygulandırdı. Özellikle belirtmek istiyorum. Çok onurlu ve gururlanacağınız bir faaliyetin içerisinde oldunuz. Bu bilinçle hareket ettiğinizi görmek ayrıca beni mutlu ediyor ve sizlere olan güvenimizin de artmasına bu şekilde vesile olmuş oldunuz. Sizin gibi pırlanta birer evlat yetiştirdikleri için ailelerinize, kıymetli öğretmenlerinize okul müdürünüze yürekten teşekkür ediyorum" dedi.