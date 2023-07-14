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MİT ve İstanbul polisinden FETÖ'ye operasyon: Fethullah Gülen'in yeğeni ailesiyle birlikte gözaltında

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fethullah Gülen'in kardeşi Mesih Gülen'in oğlu Selman Gülen, eşi Nur Gülen, kayınpederi Bekir Öztürk ile kayınvalidesi Mine Öztürk, Sancaktepe'de örgüte ait "gaybubet" evinde, MİT ve İstanbul polisi tarafından yapılan operasyonla yakalandı. 

07:09 . 14/07/2023 Cuma
DHA
Arşiv

Arşiv

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, MİT ve İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ terör örgütüne yönelik yaptıkları çalışmalarda, örgütün ele başı Fethullah Gülen'in kardeşi Mesih Gülen'in, hakkında yakalama kararı bulunan ancak firari olan oğlu Selman Gülen ile eşi Nur Gülen, kayınpederi Bekir Öztürk ve kayınvalidesi Mine Öztürk ile Sancaktepe'de örgüte ait bir "gaybubet" evinde kaldığını tespit etti.

Dört kişi gözaltında

Uzun süre yapılan fiziki ve teknik takibin ardından dün gece söz konusu adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda Selman Gülen, Nur Gülen, Bekir Öztürk ve Mine Öztürk yakalanarak gözaltına alındı. 

  • Operasyonda, adreste yapılan aramalarda örgütsel doküman, dijital materyal, 14 bin Amerikan doları, 560 Estonya kronu ve 2 sahte pasaport ele geçirildi.

FETÖ/PDY'nin güncel finans yapılanmasında

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelilerin yakalandıkları adreste yaklaşık bir yıldır saklandıkları, Fethullah Gülen'in talimatı ile Bankasya'ya para yatırdıkları, FETÖ'nün dernek ve vakıflarında yönetici pozisyonunda görev aldıkları, örgütün tepe yönetiminde bulunanlar ile irtibatlı oldukları, haklarında örgüt mensubu olduklarına yönelik beyanlar bulunduğu tespit edildi. Örgüt elebaşının yeğeni Selman Gülen'in halen FETÖ/PDY'nin güncel finans yapılanmasında faaliyet gösterdiği öğrenildi.





#FETÖ
#MİT
#operasyon
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