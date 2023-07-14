MİT ve İstanbul polisinden FETÖ'ye operasyon: Fetullah Gülen'in yeğeni ailesiyle birlikte gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, MİT ve İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ terör örgütüne yönelik yaptıkları çalışmalarda, örgütün ele başı Fetullah Gülen'in kardeşi Mesih Gülen'in, hakkında yakalama kararı bulunan ancak firari olan oğlu Selman Gülen ile eşi Nur Gülen, kayınpederi Bekir Öztürk ve kayınvalidesi Mine Öztürk ile Sancaktepe'de örgüte ait bir "gaybubet" evinde kaldığını tespit etti.