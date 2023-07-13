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FETÖ’nün ankesör soruşturmasında yeni gelişme: 6 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin örgütsel iletişim modeli ankesörlü hatlara ilişkin soruşturma kapsamında 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

09:29 . 13/07/2023 الخميس
DHA
Örgütsel iletişim modelinden tespit edilen şüphelilere yönelik soruşturmalar sürüyor.

Örgütsel iletişim modelinden tespit edilen şüphelilere yönelik soruşturmalar sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında  FETÖ/PDY terör örgütünün örgütsel iletişim modeli olan ankesör/büfe gibi sabit hatlardan ardışık arandığı tespit edilen şüpheliler yönelik soruşturmalar sürüyor.  


Şüphelilerin örgütsel mensubiyetlerine dair itirafçı beyanları ve BankAsya hesap artışı tespit edildi. 3’ü yurtdışında olduğu belirlenen toplam 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müttefiklere çok net terör uyarısı: Örgüt ayrımı yapmayın demeyi zul sayıyoruz kararlı bir duruş bekliyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müttefiklere çok net terör uyarısı: Örgüt ayrımı yapmayın demeyi zul sayıyoruz kararlı bir duruş bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sonrası basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bazı müttefiklerimizin bilhassa PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD/YPG ile kurdukları çarpık ilişki, ittifakın birlik ve bütünlüğüne zarar veriyor. Bu yaklaşımın makul ve mantıklı hiçbir açıklaması yoktur." dedi. Terör konusunda uyarıda bulunan Erdoğan "Müttefiklerimize, 'Terör örgütleri arasında ayrım yapmayın, İslam düşmanlığı ile mücadele edin' demeyi kendimize zül sayıyoruz. NATO'nun iki temel tehditten biri olarak gördüğü terörizmle mücadele alanındaki gayretlerin arttırılması şart. Terörle 'amansız ve amasız mücadele' bizim kırmızı çizgimizdir. Artık tüm müttefiklerimizden kararlı ve net bir tavır bekliyoruz. Bu konudaki mesajımızı açık bir şekilde mevkidaşlarıma ilettim" ifadelerini kullandı.


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