FETÖ’nün ankesör soruşturmasında yeni gelişme: 6 şüpheli gözaltına alındı

Örgütsel iletişim modelinden tespit edilen şüphelilere yönelik soruşturmalar sürüyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında FETÖ/PDY terör örgütünün örgütsel iletişim modeli olan ankesör/büfe gibi sabit hatlardan ardışık arandığı tespit edilen şüpheliler yönelik soruşturmalar sürüyor.
Şüphelilerin örgütsel mensubiyetlerine dair itirafçı beyanları ve BankAsya hesap artışı tespit edildi. 3’ü yurtdışında olduğu belirlenen toplam 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.