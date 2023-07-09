Fetö yapılanması seyirci karşısında

FETÖ tarafından 15 Temmuz 2016 yılında gerçekleştirilen hain darbe girişiminin 7’nci yıl dönümünde, TRT’nin 15 Temmuz’a özel hazırladığı “İtiraf” ve “Yirmisekiz” isimli iki yeni televizyon filmi izleyicisiyle buluşacak. Yirmisekiz filmi; ÜNİTE görevlisi Serencebey’in 15 Temmuz’un hemen ardından, hain darbe gecesi yaralanan arkadaşının son nefesinde, Fetöcülerin 14 Ağustos‘ta tekrar darbe yapacakları bilgisini alması üzerine Serencebey’in tehdidi somutlaştırmak için çalışmaya başlamasını anlatıyor. Film aynı zamanda, FETÖ’nün lider kadrosundaki yöneticiler için kendilerine tehdit olarak gördükleri Serencebey’in Fetöcü olduğu iftirasını ortaya atması üzerine Serencebey teslim olmayarak “yirmisekiz” günlük süreçte Fetöcülerin ikinci darbe tehdidini ortadan kaldırmak için mücadele edişini konu ediniyor. Yapımcılığını Cemil Cengiz’in üstlendiği, senaryosu Ahmet Köşeoğlu tarafından yazılan filmin yönetmen koltuğunda Emrah Şendur otururken görüntü yönetmeni olarak Erkut Özkalaycı yer alıyor. Ceyhun Mengirlioğlu’nun başrolünü oynadığı filmde; Yaprak Medine, Mia Elif Öcal, Bahtiyar Memili, Kahraman Sivri, Taner Turan, Cengiz okuyucu, İlkay Akdağ, Hakan Bilgin, Ubeyd Ünal, Mert Kanpalta, Emrecan Kutlu, Mert Carim, Selami Üstübi ve Turgay Baydur oynuyor.

Halis Cahit Kurutlu

Filmin yazım süreci altı ay sürdü

“İtiraf” isimli televizyon filmi ise, Adalet Bakanlığı’na bağlı bir cezaevi müfettişi olan Ömer’in, aile dostu olan cezaevleri müdür yardımcısı Yalçın tarafından FETÖ üyelerinin mahkûm olduğu bir cezaevinde görevlendirilmesini ve ardından organizasyonun büyüklüğünü ve karmaşık ilişkiler ağını çözmesi sürecini işliyor. Halis Cahit Kurutlu’nun yapımcılığını ve senaristliğini üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda ise Erkam Bülbül oturuyor. Başrollerini Kemal Uçar ve Can Nergis’in paylaştığı filmde; Emrah Akduman, Emre Özcan, Sinan Albayrak, Hazal Çağlar, Yağmur Başkurt, Sultan Sarohan, Fahri Öztezcan, Erman Cihan, Sefa Şenel, Erkan Büyükoğlu ve Talha Vefa gibi başarılı oyuncular yer alıyor. “Yirmisekiz” ve “İtiraf” filmi 15 Temmuz Haftası’nda TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.





Fetö’nün iç yüzünü anlattım

İtiraf filmi yapımcısı Halis Cahit Kurutlu, geçtiğimiz iki yılda yine FETÖ ihanetini anlatan dökü-drama tarzında “Mahrem” ve “Kumpas” isimli iki mini dizinin yapımını gerçekleştirmişti. İtiraf filminin 15 Temmuz darbesi sonrası yürütülen soruşturma ve dava süreçlerine yönelik araştırmalarda karşılaştıkları gerçek yaşanmış olaylardan esinlenilerek hazırlanan kurmaca bir film olduğunu söyleyen Kurutlu, filmin yazım sürecinin yaklaşık 6 aylık bir süreçte tamamlandığını dile getiriyor. Çekimlerin üç hafta sürdüğünü anlatan Kurutlu, “Bir haftası Sakarya’da, iki haftası ise İstanbul’da gerçekleştirildi. Konunun önemine binaen filmin cezaevinde geçen bölümlerinin gerçekliğine özellikle dikkat ettik” diyor ve ekliyor: “Film FETÖ’nün çözülmesinde ve bozguna uğramasında kritik öneme haiz, üyelerin, örgütle ilgili bildiklerini yargıyla paylaşması anlamını taşıyan ‘etkin pişmanlık’ kavramını merkeze alıyor.”

Gerçek koğuşlarda çekim yaptık

FETÖ mensuplarının birbirleriyle nasıl iletişime geçtiklerini ve uyguladıkları taktikleri incelikle işlediklerini ifade eden Kurutlu, “Sahneler Sakarya’da bulunan kapalı cezaevinde gerçek koğuşlarda çekildi. Yapım sürecinde yaklaşık 150 kişilik bir ekip yer aldı. İstanbul’da gerçekleştirdiğimiz aksiyon sahnelerimiz izleyici de güzel bir karşılık bulacak” şeklinde filmin çekim sürecini anlatıyor.

Bilinç ve şuur duygularını uyandırsın

Uzun yıllardır FETÖ konusunda yeni şeyler öğrenmeye gayret eden biri olduğunu söyleyen Kurutlu, “Ne öğrendin? diye sorsalar ‘şaşırmamayı’ derim. Çünkü bu yapının yapmayacağı, yapamayacağı hiçbir fiil, aşmayacağı hiçbir hâd yok maalesef” diyor. Kurutlu, filmi izleyenlerde bilinç ve şuur duygularını uyandırmasını istediğini sözlerine ekliyor.







