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ANKARA

MİT'in Kerkük kırsalında düzenlediği operasyonda PKK'nın sözde yöneticilerinden Taybet Bilen etkisiz hale getirildi

MİT'in, Irak'ın Kerkük kırsalında düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK/KCK'nın sözde yöneticilerinden Taybet Bilen, beraberindeki 2 teröristle etkisiz hale getirildi.

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Haber Merkezi AA
MİTin Kerkük kırsalında düzenlediği operasyonda PKKnın sözde yöneticilerinden Taybet Bilen etkisiz hale getirildi
Taybet Bilen

Irak'ın kuzeyinde Gara sahasında tüm kadın teröristlerin sorumluluğunu yürüten 'Şilan Guyi' kod adlı Taybet Bilen, beraberindeki 2 PKK/KCK'lı terörist ile birlikte Kerkük kırsalında MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

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