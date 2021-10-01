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ANKARA

MİT ve TSK'dan ortak operasyon: PKK'nın sözde Kerkük sorumlusu öldürüldü

MİT ve TSK'nın Kandil'e yönelik ortak operasyonunda terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Kerkük alan sorumlusu Mehmet Hatip Arıtürk etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi AA
MİT ve TSKdan ortak operasyon: PKKnın sözde Kerkük sorumlusu öldürüldü
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Kandil'deki başarılı operasyonları ile yönetici seviyesindeki teröristlere sığınacak alan bırakmayan MİT; PKK/KCK'nın üst düzey yöneticilerini köşeye sıkıştırarak hareketsiz bıraktı. Bu kapsamda faaliyetleri MİT tarafından tespit edilen terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Kerkük alan sorumlusu 'Delil Siirt' kod adlı Mehmet Hatip Arıtürk, MİT ve TSK'nın operasyonu ile Kandil'de etkisiz hale getirildi.

Füze ve ağır silah mühimmatı ele geçirildi

Terörist Arıtürk'ün; 2015 yılında PKK/KCK'nın Suriye/Afrin'deki sivillere yönelik pek çok eylemin organizasyonunda yer aldığı, 2016 yılında Kerkük'te görevlendirilerek, PKK/KCK'nın Türkiye'ye yönelik eylemlerde kullanılan füze ve ağır silah mühimmatının diğer ülkelerden temini faaliyetlerinde yer aldığı, ayrıca istihbarat faaliyetlerini organize ettiği belirlendi.

  • Teröristin ayrıca Kandil alanında üst düzey yönetici görevlendirmekte zorlanan terör örgütü yönetiminin kararı ile Kerkük alan sorumluğunun yanında Kandil sahası ideolojik alan sorumluluğu görevini yürüttüğü öğrenildi.

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