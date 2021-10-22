Gündem MİTin Kerkük kırsalında düzenlediği operasyonda PKKnın sözde yöneticilerinden Taybet Bilen etkisiz hale getirildi
ANKARA

MİT'in Kerkük kırsalında düzenlediği operasyonda PKK'nın sözde yöneticilerinden Taybet Bilen etkisiz hale getirildi

MİT'in, Türkiye-Irak sınırından 170 kilometre uzaklıkta Kerkük kırsalında düzenlediği operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde yöneticilerinden Şilan Guyi kod adlı Taybet Bilen ve beraberindeki 2 terörist etkisiz hale getirildi.

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Haber Merkezi AA
Terör örgütü PKK/KCKnın sözde yöneticilerinden Taybet Bilen MİTin operasyonuyla etkisiz hale getirildi
Taybet Bilen

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT), Irak'ın kuzeyinde faaliyet yürüten PKK/KCK'nın sözde üst düzey yöneticilerine yönelik operasyonları sürüyor.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gara'daki kadın teröristlerden sorumlu olduğu belirlenen Bilen, MİT tarafından takibe alındı. Bilen, beraberindeki 2 teröristle Kerkük kırsalındaki operasyonda etkisiz hale getirildi.

Sınırdan 170 kilometre derinlikte yapılan ilk operasyon

MİT'in bu operasyonu, Kerkük kırsalında, sınırdan 170 kilometre derinlikte yapılan ilk operasyon oldu.

  • Örgütün kadın yapılanması YJA Star ve PAJK bünyesinde sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren Taybet Bilen, 1999'da Mahmur'da örgüte katıldı. 2004-2007 arasında PKK'nın Şırnak Gabar bölgesindeki eylemlerini organize eden terörist Bilen, 2013'te Suriye'de görevlendirildi ve bu dönemde örgüte YPG adıyla katılım sağlayan grupları organize etti.
  • PKK'lı terörist, Suriye'nin Aynularab ve Kamışlı bölgelerinde de örgüt adına faaliyetler yürüttü.

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