Gündem Montaj dediği kayıtlar gerçek çıktı CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz cinsel taciz suçlamasıyla 7 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı
POLİTİKA

Montaj dediği kayıtlar gerçek çıktı: CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz cinsel taciz suçlamasıyla 7 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı

Geçtiğimiz yıl yanında çalışan kadını taciz ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz 7 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. CHP yönetiminin 'kanıt yok' demesi üzerine tacizi ses kayıtlarıyla kanıtlayan S.Y. yaşadıklarını "Hepsi kulaklarını tıkadı. Artık dayanamadım. İşin sonu tecavüze gidecekti. Sonra ben hain ilan edildim. Onurumla oynadılar. Hakkımı helal etmiyorum. Hukuk gereken cezayı verdi" sözleriyle anlattı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Montaj dediği kayıtlar gerçek çıktı: CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz cinsel taciz suçlamasıyla 7 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı
CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz

CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz, CHP Erzurum İl Başkanlığı'nda çalışan görevliyi taciz ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 7 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Geçtiğimiz yıl evli ve 2 çocuklu Bülent Oğuz'un tacizine maruz kalan kadın CHP yönetiminin 'kanıt yok' demesi üzerine ses kaydı almıştı.

"ONURUMLA OYNADILAR"

Ses kayıtlarının montaj olduğunu öne süren Oğuz'un bu iddiası yapılan teknik analizlerle çürütüldü. Sabah'ta yer alan habere göre, tacize maruz kalan S.Y. şu açıklamalarda bulundu:

"Ben yaşadıklarımı anlattığımda kimse inanmadı. Gerekli yerlere söyledim, hepsi kulaklarını tıkadı. Artık dayanamadım. İşin sonu tecavüze gidecekti. Sonra ben hain ilan edildim. Tehditler ettiler. Ses kayıtlarına kumpas dediler. Onurumla oynadılar. Hakkımı helal etmiyorum. Hukuk gereken cezayı verdi. İnşallah hiçbir kadın böyle bir şey yaşamak zorunda kalmaz. Hiçbir kadın bu rezilliklere boyun eğmesin."

7 YIL 9 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Oğuz'un hem olayı kabul edip hem de ses kayıtlarını inkâr etmesini değerlendiren mahkeme, ses kayıtlarını incelemeye gönderdi. Yapılan teknik analizde ses kayıtlarında herhangi bir montaj veya ekleme olmadığı ortaya çıktı. Erzurum Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Oğuz'a, TCK'nın 102. maddesi gereği 'cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlal' suçundan 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası verildi.

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