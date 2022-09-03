MSB: Barış Pınarı bölgesinde iki terörist etkisiz hale getirildi

Yürüyen merdivenlerin dayanılmaz sesine tepki gösteren İstanbullu: Bunların yaptığı iş anca böyle olur

İstanbul'daki çalışan nadir yürüyen merdivenlerden Esenler Üçyüzlü Metrosu yürüyen merdivenindeki gıcırtı, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. O anları kaydeden vatandaş, 'Maşallah İBB iyi çalışıyor. Bunların yaptığı iş anca böyle olur. ' sözleriyle tepki gösterdi.