Gündem MSB duyurdu Beş terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA

MSB duyurdu: Beş terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Haber Merkezi AA
MSB duyurdu: Beş terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok!

Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG’li terörist Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi."

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