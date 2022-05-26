MSB duyurdu: Beş terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok!
Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG’li terörist Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi."
Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok!
Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG’li terörist Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/HnUzDv41h8
Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok!