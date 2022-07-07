MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 2 PKK'lı terörist daha etkisiz

MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Terörü bitirmekte, milletimizi bu beladan kurtarmakta kararlıyız!
Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde Pençe-Kilit bölgesinde 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hâle getirildi.
En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek."
Terörü bitirmekte, milletimizi bu beladan kurtarmakta kararlıyız!
Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde Pençe-Kilit bölgesinde 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hâle getirildi.
En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek.#MSB pic.twitter.com/BOK4DG9sFP
Terörü bitirmekte, milletimizi bu beladan kurtarmakta kararlıyız!