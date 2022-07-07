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ANKARA

MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 2 PKK'lı terörist daha etkisiz

MSB, Pençe-Kilit bölgesinde 2 PKK'lı teröristin daha etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

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Haber Merkezi DHA
MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 2 PKKlı terörist daha etkisiz
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MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Terörü bitirmekte, milletimizi bu beladan kurtarmakta kararlıyız!

Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde Pençe-Kilit bölgesinde 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hâle getirildi.

En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek."

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