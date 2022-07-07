Pençe-Kilit bölgesinden acı haber: İki askerimiz şehit oldu​

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda yaralanan P. Uzm. Çvş. Ömür Ertuğrul Sarı ve Muhammed Mustafa Koca yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine bugün bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu Piyade Uzman Çavuş Ertuğrul Sarı'nın yaralandığı belirtildi.

Yaralı Sarı'nın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu bildirilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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pic.twitter.com/xWLP821JCk — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 7, 2022

Piyade Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Koca’nın şehit olduğu haberi ise Konya’nın Çumra ilçesi İçeri Çumra Mahallesi'nde yaşayan babası Bayram ve annesi Yasemin Koca'ya askeri yetkililer tarafından verildi.

Koca çifti acı haberle gözyaşlarına boğulurken, eve ve bulunduğu sokağa Türk bayrağı asıldı. Yakınları ve komşuları, taziye için şehit evine gelmeye başladı.

BAYRAM TATİLİNE GELECEKMİŞ

Biri kız, üç kardeşten biri olan Şehit Muhammed Mustafa Koca'nın ailesiyle en son 3 gün önce görüştüğü ve Kurban Bayramı tatiline geleceğini söylediği belirtildi. Bir yıllık nişanlı olan şehit Koca'nın yıl sonuna doğru da düğün yapmayı planladığı ifade edildi.

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Şehit Piyade Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Koca'nın cenazesinin, bugün mahallede toprağa verilmesi bekleniyor.

pic.twitter.com/8o79hT1TC7 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 7, 2022