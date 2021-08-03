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MUĞLA

Marinadaki yatlar ve tekneler açığa demirledi

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınının 6'ncı gününde, alevlerin ilerlediği Orhaniye Mahallesi’nde marinadaki yatlar ve tekneler, önlem amacıyla açığa demirledi. Marinada bulunan az sayıda kişi ise gece saatlerinde botlarla tahliye edildi.

Haber Merkezi DHA
Muğla haber: Marinadaki yatlar ve tekneler açığa demirledi
Orhaniye'deki marinada bulunan yatlar alevlerin yaklaşması üzerine açığı demirledi.

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınının 6'ncı gününde Orhaniye'deki özel bir marinada bulunan az sayıda kişi, gece saatlerinde botlarla tahliye edildi. Marinada bulunan yatlar ise yaklaşan alevler nedeniyle önlem amacıyla mahallenin açıklarına demirledi.

DHA

Alevler 2 mahalleyi tehdit ediyor

Dağların yamaçlarındaki alevler, rüzgarın da etkisiyle eteklere kadar inip, Orhaniye ve Hisarönü mahallerindeki evleri tehdit etmeye başladı. Günün ilk ışıklarıyla birlikte helikopterlerin de devreye girmesiyle söndürme çalışmaları daha etkin yapılmaya başlandı.

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