Marinadaki yatlar ve tekneler açığa demirledi

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınının 6'ncı gününde Orhaniye'deki özel bir marinada bulunan az sayıda kişi, gece saatlerinde botlarla tahliye edildi. Marinada bulunan yatlar ise yaklaşan alevler nedeniyle önlem amacıyla mahallenin açıklarına demirledi.

DHA

Alevler 2 mahalleyi tehdit ediyor

Dağların yamaçlarındaki alevler, rüzgarın da etkisiyle eteklere kadar inip, Orhaniye ve Hisarönü mahallerindeki evleri tehdit etmeye başladı. Günün ilk ışıklarıyla birlikte helikopterlerin de devreye girmesiyle söndürme çalışmaları daha etkin yapılmaya başlandı.

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