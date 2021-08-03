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ANTALYA

Alevlerin arasından mucize kurtuluş: 6 kişilik aile havuza girerek hayatta kaldılar

Antalya'nın Manavgat ilçesinde farklı noktalarda etkisini sürdüren orman yangınına karadan ve havadan müdahaleye devam ediliyor. Yangında 6 kişilik ailesi ile havuza girerek kurtulan Harun Yılmaz ise yaşadığı korku dolu anları anlattı. Yılmaz, "Arabayla buraya kadar geldim. Arkamdan çok kuvvetli bir şekilde yangın geliyordu. Kendimiz havuza attık. Üstümüzde alevler vardı. Çocukları havuza batıra çıkara hayatta kaldık. Son anda hayatımızı kurtardık. Bu havuz olmasaydı hepimiz ölüyorduk. Köyümüzde sağlam 5 ev kalmış sadece" dedi.

Haber Merkezi DHA
Alevlerin arasından mucize kurtuluş: 6 kişilik aile havuza girerek hayatta kaldılar
Harun Yılmaz yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı.

Antalya'nın Aksu ilçesinde yaşayan ve tarımla uğraşan Harun Yılmaz, geçen hafta iş yerinden yıllık izne ayrıldı. Ailesiyle baba ocağına giden Yılmaz, burada bir anda alevlerin evlerine doğru geldiğini gördü. 3 çocuğunu, eşini ve Alzheimer hastası anneannesini yanına alan Yılmaz, otomobille bölgeden ayrılmaya çalıştı. Girdiği yolda alevlerin arasından geçen Yılmaz, bir süre sonra döndüğü yolun da çıkmaz sokak olduğunu gördü. Arkasından aracına doğru gelen alevleri çaresizce izleyen Yılmaz, bu sırada kapısı kapalı olan villayı fark etti.

Duvardan atlayıp villanın bahçesine girdiler

Kendisi ile ailesini duvardan atlayarak villanın bahçesine sokan Yılmaz, yanındakilerle buradaki yüzme havuzuna girdi. Alevlerin iyice yaklaşmasıyla sıcaklık artınca çocuklarını suya sokup çıkaran Yılmaz, panik içinde ağlayan çocuklarını sakinleştirmeye çalıştı. Saatler süren bekleyişin ardından alevler, villanın etrafındaki ormanları yaktı ve son olarak villaya sıçradı. Alevleri gören Yılmaz, villanın çökeceğini düşünerek ailesiyle aracını bırakıp kaçarak, güvenli bölgeye ulaştı.

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Gözyaşlarıyla anlattı

Yangının ardından ailesiyle birlikte beklediği havuza tekrar giden Harun Yılmaz, villanın yanarak çöktüğünü gördü. Cep telefonu kamerası ile yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlatırken video çeken Yılmaz, "Arabayla buraya kadar geldim. Arkamdan çok kuvvetli bir şekilde yangın geliyordu. Kendimiz havuza attık. Üstümüzde alevler vardı. Çocukları havuza batıra çıkara hayatta kaldık. Son anda hayatımızı kurtardık. Bu havuz olmasaydı hepimiz ölüyorduk. Köyümüzde sağlam 5 ev kalmış sadece" dedi.

Ekipler havadan ve karadan teyakkuzda: Kızıldağ'da yangın yedinci günde devam ediyor
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Manavgat’ta geçtiğimiz hafta Çarşamba günü 4 farklı noktada başlayan yangın, ilçe merkezinden yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Kızıldağ mevkinde devam ediyor.
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Dün gün boyu Beydiğin Mahallesi’nde etkili olan yangın, şiddetli rüzgar nedeniyle Kızıldağ mevkiine sıçradı.
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Kızılçam ormanlarıyla kaplı olan bölgedeki yangını söndürmek için ekipler havadan ve karadan seferber olmuş durumda.
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Köylüler yol kenarında teyakkuzda beklerken, iş makineleri ormanın içinden yol açarak yangının önünü kesmeye çalışıyor.
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Farklı noktalarda devam eden yangın, rüzgarın yön değiştirmesiyle zaman zaman ekiplere zor anlar yaşatıyor.
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Orman işçileri tehlikeye aldırmadan alevlerin içine çektikleri hortumlarla yoğun duman altında söndürme çalışması yaptıkları görüldü. Öte yandan çam ağaçlarının dikensi yapraklarının oluşturduğu tabakanın yanma anı kameralara yansıdı.
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Ekipler havadan ve karadan teyakkuzda: Kızıldağ'da yangın yedinci günde devam ediyor
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangını yedinci günde Kızıldağ mevkiinde devam ediyor.


"Dönsem arabanın içinde hepimiz yanacaktık"

Yangının ilk çıkışını gördüklerini ancak evlere ulaşacağını düşünmediklerini söyleyen Yılmaz, "Yıllık izne çıkmış babamı ziyaret gelmiştim. Kozalaklar atınca bir anda yangın evimizin önüne geldi. Kaçarken yanlış yola girmişim. Kaçacak bir yerimiz yoktu. Tekrar dönsem arabanın içerisinde hepimiz yanacaktık. Burada havuz olduğunu görünce korkuluk demirlerinin üzerinden atlayıp buraya girdik. Uzun süre havuzun içerisinde kaldık. Villa tutuştu, yıkılsaydı yine ölecektik. Havuzdan çıktık ve çocukları güvenli bir alana ulaştırınca gidip yardım istedim" diye konuştu.

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"Bir anda etrafımızı sardı"

Havuzda yanmayız, diye düşünerek suya girdiklerini söyleyen Yılmaz, şunları anlattı: "Geldiğimizde alevler bir anda sardı etrafımızı. Havuzda yanmayız, diye düşündüm. Çocukların hepsini kucakladık. Çocuklar 'Baba öleceğiz' diye ağlıyordu. Çocukları sürekli suya batırıp çıkarıyorduk. Çocuklarıma bir şey olursa ne yaparım diye düşündüm. Bir şey olsaydı intihar ederdim. Bir baba olarak babalığımı yapamadım, diye. Çocuklarım hala şokta. Uyurken bile 'Yangın var. Ev yanıyor' diye bağırıp uyanıyorlar."

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