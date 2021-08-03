Hayat Demet Akalın yanan evinin önünde uyuyan yaşlı teyzeye ulaştı Tüm evini döşeyecek
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Demet Akalın yanan evinin önünde uyuyan yaşlı teyzeye ulaştı: Tüm evini döşeyecek

Antalya Manavgat ilçesinde yaklaşık bir hafta önce başlayan yangında evini kaydeden yaşlı bir kadın, küle dönen evinin bahçesine yatak koyarak üzerinde uyumuştu. Sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşılan fotoğrafa duyarsız kalmayan şarkıcı Demet Akalın, yaşlı kadına ulaştı, evinin tüm eksiklerini gidereceğinin sözünü verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Demet Akalın yanan evinin önünde uyuyan yaşlı teyzeye ulaştı: Tüm evini döşeyecek
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da başlayan yangın halen devam ediyor. Rüzgarın da etkisiyle her geçen gün etkisini artıran yangın nedeniyle çok sayıda ev, bahçe ve zeytinlik küle döndü. Bölgeden gele görüntüler ise izleyenlerin yüreklerini dağladı.

EVİ KÜLE DÖNÜNCE BAHÇESİNDE UYUDU

Yangından en çok etkilenen ilçelerin başında gelen ve afet bölgesi ilan edilen Manavgat'ta yaşayan yaşlı bir teyzenin evi ve bahçesi küle döndü. Yangından dolayı evi kullanılamaz hale gelen yaşlı kadının bahçeye attığı yatağın üzerinde uyuduğu fotoğraf ise sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

DEMET AKALIN, YAŞLI KADINA ULAŞTI

Yangının başından beri sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlar yapan Demet Akalın, afet bölgelerine ulaştırmak üzere yardım kampanyası başlattı. Firmalardan ve vatandaşlardan eksik malzemeleri toplayan Akalın, yaşlı kadının evinin bahçesinde uyuduğunu görünce sessiz kalamadı.

Twitter hesabından yaşlı kadının fotoğrafını paylaşan Akalın, "Teyzemi buldum; evini döşemesi, yatağı bizden. En yakın zamanda dernek kuracağım çok yardım geliyor. Haluk (Levent) nasıl kurdu acaba? Şu dünyada işe yaradığını hissetmek" dedi.

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Balayını iptal edip yangına koştu
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Balayını iptal edip yangına koştu
Bir hafta önce evlenen itfaiye eri Ahmet Davşan, Manavgat'taki yangını duyunca balayını iptal ederek, göreve geldi. Davşan, 'Arkadaşlarım çalışırken ben de burada olmalıydım. Balayı planımızı artık başka zamana bıraktık. Eşim de benim burada olmam gerektiğini söyledi' dedi.

Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürü Erkan Er, ekiplerin 7/24 yangınla mücadele edip, hiçbir şeyden çekinmediğini, tüm insani ihtiyaçların ikinci planda olduğunu söyledi. Er, “Burada tek amacımız var o da yangını kısa sürede söndürmek. Biz ormana müdahale edemiyoruz. Ancak amacımız yerleşim yerlerine yangının ulaşmaması. Ekiplerimiz hiç durmadan çalışıyor. Üzerlerinde kıyafetleriyle birlikte yatıp uyuyanlar oldu. 1 hafta önce evlenen ve izinde olan Ahmet Davşan arkadaşımız afeti duyunca çıkıp geldi. 'Neden geldin?' dedim. 'Bana asıl şimdi ihtiyaç var' dedi. Türkiye'nin her yerinden gelen ekipler hiç durmadan mücadele ediyor. Yangını söndüreceğiz' dedi.

Düğün öncesi izne ayrıldığını ve eşiyle gideceği balayı için rezervasyon yaptırdığını anlatan Ahmet Davşan ise yangın haberini alınca tatili iptal ettirip, eşini de annesi ve babasına emanet ettiğini kaydetti. Göreve gelen Davşan, “Arkadaşlarım çalışırken ben de burada olmalıydım. Balayı planımızı artık başka zamana bıraktık. Eşim de benim burada olmam gerektiğini söyledi' diye konuştu.


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