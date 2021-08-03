Demet Akalın yanan evinin önünde uyuyan yaşlı teyzeye ulaştı: Tüm evini döşeyecek

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da başlayan yangın halen devam ediyor. Rüzgarın da etkisiyle her geçen gün etkisini artıran yangın nedeniyle çok sayıda ev, bahçe ve zeytinlik küle döndü. Bölgeden gele görüntüler ise izleyenlerin yüreklerini dağladı.

EVİ KÜLE DÖNÜNCE BAHÇESİNDE UYUDU

Yangından en çok etkilenen ilçelerin başında gelen ve afet bölgesi ilan edilen Manavgat'ta yaşayan yaşlı bir teyzenin evi ve bahçesi küle döndü. Yangından dolayı evi kullanılamaz hale gelen yaşlı kadının bahçeye attığı yatağın üzerinde uyuduğu fotoğraf ise sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

DEMET AKALIN, YAŞLI KADINA ULAŞTI

Yangının başından beri sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlar yapan Demet Akalın, afet bölgelerine ulaştırmak üzere yardım kampanyası başlattı. Firmalardan ve vatandaşlardan eksik malzemeleri toplayan Akalın, yaşlı kadının evinin bahçesinde uyuduğunu görünce sessiz kalamadı.

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Twitter hesabından yaşlı kadının fotoğrafını paylaşan Akalın, "Teyzemi buldum; evini döşemesi, yatağı bizden. En yakın zamanda dernek kuracağım çok yardım geliyor. Haluk (Levent) nasıl kurdu acaba? Şu dünyada işe yaradığını hissetmek" dedi.

Teyzemi buldum evini döşemesi yatağı bizden💕💕🙏🏼en yakın zamanda dernek kurucam çook yardım gelıo haluk nasıl kurdu acaba? Şu dümyada işe yaradığını hissetmek🙏🏼💕🌹 pic.twitter.com/mEZ7ejlWDo — Demet Akalin (@DemetAkalin) August 2, 2021

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OYNAT 00:44 Orman işçisi babanın oğluyla duygulandıran konuşması: Helikopterli amcalarınız benim arkadaşlarım söndürecekler Manavgat'taki yangında görev yapan Süleyman Harun Akıncı, tahliye kararı verilen Gündoğmuş ilçe merkezinde bulunan 9 yaşındaki oğluyla, ancak arazözün üzerine çıkarak yapabildiği telefon görüşmesinde duygu dolu anlar yaşadı. Orman işçisi Akıncı, 'Yangını söndürünce evimize, yanınıza geleceğim canım oğlum. Ben size ne dedim? Korkmanıza gerek yok, dedim. 'Helikopterli amcalarınız benim arkadaşlarım, söndürürler,' dedim' diyerek endişeli oğlunu sakinleştirmeye çalıştı.









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OYNAT 00:33 Marmaris açıklarında bir teknedeki aile çocukları yangın uçağından korkunca pilota hakaretler etti Türkiye günlerdir yangınla boğuşurken, yetkililerin yaptığı uyarıları umursamayan bir aile tekneyle denize açıldı. Marmaris açıklarındaki teknede bulunanlardan biri yangın uçaklarının denizden su aldığı anları kaydediyordu. Sosyal medyada yayınlanan videoda uçaklardan biri tekneye yakın uçunca ailenin çocuğu korkup ağlamaya başladı. Annesinin pilota hakaretler ettiği anlar videoya yansıdı.











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