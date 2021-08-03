Demet Akalın yanan evinin önünde uyuyan yaşlı teyzeye ulaştı: Tüm evini döşeyecek
Antalya Manavgat ilçesinde yaklaşık bir hafta önce başlayan yangında evini kaydeden yaşlı bir kadın, küle dönen evinin bahçesine yatak koyarak üzerinde uyumuştu. Sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşılan fotoğrafa duyarsız kalmayan şarkıcı Demet Akalın, yaşlı kadına ulaştı, evinin tüm eksiklerini gidereceğinin sözünü verdi.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da başlayan yangın halen devam ediyor. Rüzgarın da etkisiyle her geçen gün etkisini artıran yangın nedeniyle çok sayıda ev, bahçe ve zeytinlik küle döndü. Bölgeden gele görüntüler ise izleyenlerin yüreklerini dağladı.
EVİ KÜLE DÖNÜNCE BAHÇESİNDE UYUDU
Yangından en çok etkilenen ilçelerin başında gelen ve afet bölgesi ilan edilen Manavgat'ta yaşayan yaşlı bir teyzenin evi ve bahçesi küle döndü. Yangından dolayı evi kullanılamaz hale gelen yaşlı kadının bahçeye attığı yatağın üzerinde uyuduğu fotoğraf ise sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
DEMET AKALIN, YAŞLI KADINA ULAŞTI
Yangının başından beri sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlar yapan Demet Akalın, afet bölgelerine ulaştırmak üzere yardım kampanyası başlattı. Firmalardan ve vatandaşlardan eksik malzemeleri toplayan Akalın, yaşlı kadının evinin bahçesinde uyuduğunu görünce sessiz kalamadı.
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Twitter hesabından yaşlı kadının fotoğrafını paylaşan Akalın, "Teyzemi buldum; evini döşemesi, yatağı bizden. En yakın zamanda dernek kuracağım çok yardım geliyor. Haluk (Levent) nasıl kurdu acaba? Şu dünyada işe yaradığını hissetmek" dedi.
Teyzemi buldum evini döşemesi yatağı bizden💕💕🙏🏼en yakın zamanda dernek kurucam çook yardım gelıo haluk nasıl kurdu acaba? Şu dümyada işe yaradığını hissetmek🙏🏼💕🌹 pic.twitter.com/mEZ7ejlWDo