Gündem Uşakta bu kez yerleşim yerinde çıkan yangın ormana sıçradı
UŞAK

Uşak’ta bu kez yerleşim yerinde çıkan yangın ormana sıçradı

Uşak’ta yerleşim alanına yakın bölgede çıkan arazi yangını, ormanlık alana sıçradı. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangına çok sayıda ekip sevk edildi.

Haber Merkezi İHA
Uşak’ta bu kez yerleşim yerinde çıkan yangın ormana sıçradı
Sorkun köyü yakınlarında Çokkozlar mevkiinden dumanlar böyle yükseldi.

Yangın, Sorkun köyü yakınlarında Çokkozlar mevkiinde meydana geldi. Yerleşim alanına yakın yerdeki araziden henüz belirlenemeyen nedenden dolayı alevler yükseldi. Rüzgarın etkisiyle alevler ormanlık alana sıçrayarak büyümeye başladı. Vatandaşın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda orman, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler vatandaşlarla beraber alevlere müdahale ederken, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

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İHA'larla alevlere 'nokta atışı' müdahale: Görüntüler anlık takip ediliyor
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Marmaris'teki yangında alevlerin arasından çıkan Ziya Coşkun TVNET'e konuştu: Ölmeyi tercih ettim
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Marmaris'teki yangında alevlerin arasından çıkan Ziya Coşkun TVNET'e konuştu: Ölmeyi tercih ettim

Ünlü oyuncu paylaştı: 'Mandıra Filozofu'nun çekildiği koy küle döndü! Son hali yürekleri sızlattı
FOTOĞRAF 12
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Muğla’nın Milas ilçesinde, ormanlık alanda başladıktan sonra yerleşim yerlerine sıçrayan yangınla mücadele devam ediyor.
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Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevler; Çökertme, Bozolan, Fesleğen, Gökbel ve Türkevleri mahallelerine ulaştı.
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Yerleşim yerlerine sıçrayan yangında bazı evler kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin bölgedeki alevlerle mücadelesi sürüyor.
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Muğla’nın Milas ilçesinde film ve dizi çekimlerinin yapıldığı Çökertme Mahallesi de alevlere teslim oldu.
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Mandıra Filozofu filminin de çekildiği koy dün gece küle döndü.
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Koyda bir yat kulübü işleten oyuncu Arda Esen, bugün koyun son halini sosyal medya hesabından paylaştı.
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Mandıra Filozofu filmine ev sahipliği yapan eşsiz güzellikteki Çökertme Koyu artık bir kül yığını. Cennetti, cehenneme döndü maalesef. Kelimeler kifayetsiz. Arayan soran tüm dostlarımıza teşekkür ederiz...
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2013 yılında çekilen Mandıra Filozofu filminin başrollerinde Müfit Can Saçıntı, Rasim Öztekin, Ayda Aksel yer almıştı.
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Çökertme Koyu'nun son hali yürek burktu.
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Ünlü oyuncu paylaştı: 'Mandıra Filozofu'nun çekildiği koy küle döndü! Son hali yürekleri sızlattı
Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve yerleşim yerlerine sıçrayan yangınlara müdahale devam ediyor. Alevler, 'Mandıra Filozofu' filminin de çekildiği Çökertme Koyu'nu da küle çevirdi. Çökertme Koyu'nun son halini ünlü oyuncu Arda Esen paylaştı.

Orman işçisi babanın oğluyla duygulandıran konuşması: Helikopterli amcalarınız benim arkadaşlarım söndürecekler
OYNAT 00:44
Orman işçisi babanın oğluyla duygulandıran konuşması: Helikopterli amcalarınız benim arkadaşlarım söndürecekler
Manavgat'taki yangında görev yapan Süleyman Harun Akıncı, tahliye kararı verilen Gündoğmuş ilçe merkezinde bulunan 9 yaşındaki oğluyla, ancak arazözün üzerine çıkarak yapabildiği telefon görüşmesinde duygu dolu anlar yaşadı. Orman işçisi Akıncı, 'Yangını söndürünce evimize, yanınıza geleceğim canım oğlum. Ben size ne dedim? Korkmanıza gerek yok, dedim. 'Helikopterli amcalarınız benim arkadaşlarım, söndürürler,' dedim' diyerek endişeli oğlunu sakinleştirmeye çalıştı.


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Türkiyenin yüreğini sızlatmıştı

Türkiye'nin
yüreğini sızlatmıştı

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Altı ülkeden destek

Altı ülkeden destek

Yangınlarla mücadelede hangi ülkeler uçak gönderdi?
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Yunanistan yardım önerisini 'ihtiyacımız var' diyerek geri çekti

​Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Manavgat'ta önemli açıklamalar

Datça ilçesi açıklarındaki depremin büyüklüğü 5 olarak açıklandı.

​Yangın çıkarmaya çalışan şüpheli yakalandı.

Filmin çekildiği Çökertme Koyu'nun son hali yürekleri sızlattı.

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