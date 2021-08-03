Datça'da yangın çıkan ormanlık alanda torpiller bulunmuştu: Kimin koyduğu ortaya çıktı Muğla'nın Datça ilçesindeki ormanlık alanda 5 gün önce çıkan ve kısa sürede söndürülen yangınla ilgili jandarmanın 'sabotaj' şüphesiyle başlattığı soruşturma tamamlandı. Yangın alanında çalılıklar arasında bulunan 3 torpilin, oyun oynayan çocuklara ait olduğu belirlendi. Jandarma, yaşları 9 ile 10 arasında değişen 4 çocuğu gözlem altına aldı. Pedagog eşliğinde ifadelerine başvurulan çocukların yangın çıkarmak için değil oyun amacıyla torpilleri bölgeye götürdükleri ortaya çıktı.

Haber Merkezi 03 Ağustos 2021, 13:07 Son Güncelleme: 03 Ağustos 2021, 13:07 DHA