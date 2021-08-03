Gündem Datçada yangın çıkan ormanlık alanda torpiller bulunmuştu Kimin koyduğu ortaya çıktı
MUĞLA

Datça'da yangın çıkan ormanlık alanda torpiller bulunmuştu: Kimin koyduğu ortaya çıktı

Muğla'nın Datça ilçesindeki ormanlık alanda 5 gün önce çıkan ve kısa sürede söndürülen yangınla ilgili jandarmanın 'sabotaj' şüphesiyle başlattığı soruşturma tamamlandı. Yangın alanında çalılıklar arasında bulunan 3 torpilin, oyun oynayan çocuklara ait olduğu belirlendi. Jandarma, yaşları 9 ile 10 arasında değişen 4 çocuğu gözlem altına aldı. Pedagog eşliğinde ifadelerine başvurulan çocukların yangın çıkarmak için değil oyun amacıyla torpilleri bölgeye götürdükleri ortaya çıktı.

Haber Merkezi DHA
Datçada yangın çıkan ormanlık alanda torpiller bulunmuştu: Kimin koyduğu ortaya çıktı
Yangın çıkan ormanlık alanda bulunan torpiller böyle görüntülenmişti.

Datça merkeze 30 kilometre uzaklıkta bulunan Aktur Tatil Sitesi'ndeki çam ağaçları ile kaplı Bayrak Tepe'de, 29 Temmuz'da, dumanlar yükselmeye başladı. Tatil sitesinin özel itfaiye görevlilerinin müdahalesi ile alevler, kısa sürede büyümeden kontrol altına alınıp, söndürüldü.

Bölgede yalnızca 15 metrekarelik alandaki kuru otlar yandı. Durumun bildirilmesi üzerine jandarma, soruşturma başlattı.

DÖRT ÇOCUK GÖZLEM ALTINA ALINDI

Bölgede yapılan aramada, çalılıklar arasında 3 torpil bulundu. Çocukların bayramlarda eğlence amaçlı kullandıkları, patlayıcı özelliğe sahip torpillerin bulunmasından sonra görgü tanıklarının ifadelerine başvuran jandarma, yaşları 9 ile 10 arasında değişen 4 çocuğu gözlem altına aldı.

Pedagog eşliğinde, çocukların ifadelerine başvuruldu. İfadelerde çocukların, yangın çıkarmak için değiloyun amacıyla torpilleri bölgeye götürdükleri ortaya çıktı.

Çocuklar, jandarmadaki işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi. Ayrıca çocukların aileleri bilgilendirilip, gerekli uyarılar yapıldı.

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