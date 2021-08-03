Marmaris'teki yangında alevlerin arasından çıkan Ziya Coşkun TVNET'e konuştu: Ölmeyi tercih ettim

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınlarında, bölgede yayın yapan TVNET ekranlarına canlı yayın sırasında bir vatandaşın ormanlık alandan kaçmaya çalıştığı anlar yansımıştı. Alevlerin arasından çıkan vatandaş çevredekiler tarafından bölgeden uzaklaştırılmıştı.

Alevlerin arasından çıkan 81 yaşındaki Ziya Coşkun, yaşadığı o anları, TVNET yayınında gözyaşları içinde anlattı.

"BİR AĞAÇ KURTARSAM BENİM İÇİN BAHTİYARLIKTI"

Yangının çıktığı ilk andan itibaren canla başla çalışıldığını söyleyen yaşlı adam, "Memleketimi kurtarabilir miyim?" diye bölgeye gitmiştim. Bir ağaç kurtarırsam benim için en büyük bahtiyarlık o olacaktı" dedi.

"ELİM AYAĞIM KESİLDİ TAKATİM KALMADI"

Yangının olduğu yerin önünden toplantı yerine geçtiğini ve birden alevlerin iki taraftan sıkıştırdığını aktaran Coşkun, "Ben arada kaldım. 'Öleyim' dedim. Ölmeyi tercih ettim. Elim ayağım kesildi. Takatim kalmadı. Alevlerden dolayı gömleğim üstüme yapıştı. Çıkaramadım üstümden. İki arkadaş geldi yetişti. Beni sürüyerek çıkardılar" diye konuştu.

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Canlı kalacağının aklına gelmediğini ifade eden 81 yaşındaki adam gözyaşları içinde "Benim evlat gözüyle baktığım ağaçlarım gitti. Ben de öleydim onların öldüğü gibi" dedi.

KOLLARINDA VE AYAKLARINDA YANIK VAR

Sağlık durumuna ilişkin de bilgi veren Coşkun, "Kollarımda, ellerimde ve ayaklarımda yanıklar var. Ambulansla götürmek istediler istemedim. Kalktım evime geldim. Canımın son damlasına kadar yangınların söndürülmesi için uğraşacağım. Evlat gibi büyüttüğümüz ağaçlarımız gitti" ifadelerini kullandı.