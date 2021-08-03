Gündem Marmaristeki yangında alevlerin arasından çıkan Ziya Coşkun TVNETe konuştu Ölmeyi tercih ettim
MUĞLA

Marmaris'teki yangında alevlerin arasından çıkan Ziya Coşkun TVNET'e konuştu: Ölmeyi tercih ettim

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınlarında, canlı yayın esnasında alevlerin arasından çıkan Ziya Coşkun, o anları gözyaşları içinde TVNET yayınında anlattı. "Bir ağaç kurtarırsam benim için en büyük bahtiyarlık odur" diyerek söndürme çalışmalarına desteğe gittiğini söyleyen 81 yaşındaki Coşkun, "Birden alevler iki taraftan sıkıştırdı. Arada kaldım. Ölmeyi tercih ettim, elim ayağım kesildi. Canlı kalacağım aklıma gelmedi. Benim evlat gözüyle baktığım ağaçlarım gitti. Ben de öleydim onların öldüğü gibi" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Marmaristeki yangında alevlerin arasından çıkan Ziya Coşkun TVNETe konuştu: Ölmeyi tercih ettim
Alevlerin arasından çıkan Ziya Coşkun, yaşadıklarını TVNET ekranlarında anlattı.

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınlarında, bölgede yayın yapan TVNET ekranlarına canlı yayın sırasında bir vatandaşın ormanlık alandan kaçmaya çalıştığı anlar yansımıştı. Alevlerin arasından çıkan vatandaş çevredekiler tarafından bölgeden uzaklaştırılmıştı.

Alevlerin arasından çıkan 81 yaşındaki Ziya Coşkun, yaşadığı o anları, TVNET yayınında gözyaşları içinde anlattı.

"BİR AĞAÇ KURTARSAM BENİM İÇİN BAHTİYARLIKTI"

Yangının çıktığı ilk andan itibaren canla başla çalışıldığını söyleyen yaşlı adam, "Memleketimi kurtarabilir miyim?" diye bölgeye gitmiştim. Bir ağaç kurtarırsam benim için en büyük bahtiyarlık o olacaktı" dedi.

"ELİM AYAĞIM KESİLDİ TAKATİM KALMADI"

Yangının olduğu yerin önünden toplantı yerine geçtiğini ve birden alevlerin iki taraftan sıkıştırdığını aktaran Coşkun, "Ben arada kaldım. 'Öleyim' dedim. Ölmeyi tercih ettim. Elim ayağım kesildi. Takatim kalmadı. Alevlerden dolayı gömleğim üstüme yapıştı. Çıkaramadım üstümden. İki arkadaş geldi yetişti. Beni sürüyerek çıkardılar" diye konuştu.

Canlı kalacağının aklına gelmediğini ifade eden 81 yaşındaki adam gözyaşları içinde "Benim evlat gözüyle baktığım ağaçlarım gitti. Ben de öleydim onların öldüğü gibi" dedi.

KOLLARINDA VE AYAKLARINDA YANIK VAR

Sağlık durumuna ilişkin de bilgi veren Coşkun, "Kollarımda, ellerimde ve ayaklarımda yanıklar var. Ambulansla götürmek istediler istemedim. Kalktım evime geldim. Canımın son damlasına kadar yangınların söndürülmesi için uğraşacağım. Evlat gibi büyüttüğümüz ağaçlarımız gitti" ifadelerini kullandı.

TVNET canlı yayınında alevlerin arasından çıkan vatandaş kameraya yansıdı
OYNAT 01:23
TVNET canlı yayınında alevlerin arasından çıkan vatandaş kameraya yansıdı
Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Yangın bölgesinde yayın yapan TVNET ekranlarına canlı yayın sırasında bir vatandaşın ormanlık alandan kaçmaya çalıştığı anlar yansıdı. Alevlerin arasından çıkan vatandaş çevredekiler tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.
Abone Ol Google News
Türkiyenin yüreğini sızlatmıştı

Türkiye'nin
yüreğini sızlatmıştı

Fatma nine evinin yandığını hatırlamıyor.
Altı ülkeden destek

Altı ülkeden destek

Yangınlarla mücadelede hangi ülkeler uçak gönderdi?
Yunanistan yardım önerisini ihtiyacımız var diyerek geri çekti

Yunanistan yardım önerisini 'ihtiyacımız var' diyerek geri çekti

​Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Manavgat'ta önemli açıklamalar

Datça ilçesi açıklarındaki depremin büyüklüğü 5 olarak açıklandı.

​Yangın çıkarmaya çalışan şüpheli yakalandı.

Filmin çekildiği Çökertme Koyu'nun son hali yürekleri sızlattı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.