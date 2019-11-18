Gündem Sahile vuran müren balığı vatandaşları şaşırttı Boyu 1 metreden fazla
MUĞLA

Muğla haberleri: ​Sahile vuran müren balığı vatandaşları şaşırttı!

Sahile vuran müren balığı vatandaşları şaşırttı: Boyu 1 metreden fazla

Muğla’nın Marmaris ilçesi Siteler mevkiisi sahilinde kıyıya vuran ve boyu 1 metreden fazla olan müren balığı ilgi odağı oldu. Balığı bulan vatandaş tekrar denize attı.

Haber Merkezi İHA
Müren balığı görenlerin ilgi odağı oldu.
Müren balığı görenlerin ilgi odağı oldu.

Öğlen saatlerinde gezintiye çıkan vatandaşlar, kıyıya vurmuş balığı görünce hemen kameralarını ellerine alıp korkutucu balığın fotoğraf ve videolarını çekip ne olduğunu merak ettiler.

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Müren balığı yaklaşık 9 kilo ağırlığında.

Balığı tekrar denize attılar

Çene kısmından birazının kediler tarafından yendiği görülen balığın balıkçıların paraketesinden kurtulup sahile vurmuş olduğu düşünülüyor. Bir metreden uzun olan ve yaklaşık dokuz kilo ağırlığında olduğu görüldü.

Balığın cinsinin müren olduğu çevrede ki bir vatandaştan öğrenildi. Balığı bulan vatandaş tekrar denize attı.

Balığın cinsinin müren olduğu öğrenildi.

Balığı bulan vatandaş tekrar denize attı.

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