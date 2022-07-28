Muğla'da 2 minibüste 70 kaçak göçmen ile 4 organizatör yakalandı

Ankaralı hayvan yetiştiricisi hükümetin yaptığı destekleri öve öve bitiremedi: Tiftikten yetiştirmeden projeden destek alıyorum daha ne alacağım?

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider Ankara'nın Ayaş ilçesindeki hasat etkinliğine katıldı. Hasat sonrası Oltan Mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelen Gizligider ile küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Taner Cangül'ün arasındaki diyalog dikkat çekti. Devletin kendilerine yaptığı desteklerden çok memnun olduğunu kaydeden Cangül, 'Daha ne yapacaksınız? Her derdimize çare oluyorsunuz. Yeni sattım 900 tane 1450 liradan. Tiftikten, yetiştirmeden, kulaktan, projeden destek alıyorum. Daha ne alacağım? Cumhurbaşkanımız parayı hep bize mi verecek?' ifadelerini kullandı.