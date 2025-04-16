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Muğla'da su kuyusuna düşen kadın, hayatını kaybetti

Muğla'da su kuyusuna düşen kadın, hayatını kaybetti

15:3616/04/2025, Çarşamba
DHA
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Muğla'da su kuyusuna düşen 95 yaşındaki Fatma Tekin, hayatını kaybetti.
Muğla'da su kuyusuna düşen 95 yaşındaki Fatma Tekin, hayatını kaybetti.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda 95 yaşındaki Fatma Tekin'in evde olmadığını fark eden yakınları, aramaya başladı. Yapılan aramalarda Tekin’in evinin yakınında bulunan su kuyusuna düşerek hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde su kuyusuna düşen 95 yaşındaki Fatma Tekin, hayatını kaybetti.


Olay, sabah saatlerinde Köyceğiz'in Toparlar Mahallesi Çayiçi mevkisinde meydana geldi. Fatma Tekin'in evde olmadığını fark eden yakınları, aramaya başladı. Tekin'in, evlerinin yakınındaki su kuyusuna düştüğünü belirleyen yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.


İhbarla olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince su kuyusundan çıkartılan kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Tekin'in cansız bedeni Köyceğiz Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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