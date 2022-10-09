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POLİTİKA

Muhalif gazeteci Şaban Sevinç'ten 'Kılıçdaroğlu hafız' iddiasına tepki: Allahım sen bana sabır ver

Muhalif gazeteci Şaban Sevinç, CHP'li eski Milletvekili Ensar Öğüt'ün 'Kılıçdaroğlu Kur'an'ı ezbere bilir' sözlerine sosyal medyadan tepki gösterdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Muhalif gazeteci Şaban Sevinçten Kılıçdaroğlu hafız iddiasına tepki: Allahım sen bana sabır ver
Şaban Sevinç

Altılı ittifakın muhafazakar ortaklarından oy devşirmek için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 'muhafazakar' bir profil çizme çalışmaları boyut atladı.

CHP'li eski Milletvekili Ensar Öğüt, katıldığı canlı yayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hafız olduğunu iddia etti. Öğüt, "İnanın samimi söylüyorum Kuran-ı Kerim'i ezbere biliyor. Ayetleriyle birlikte ezbere biliyor." ifadelerini kullandı.

CHP'li eski Milletvekili Ensar Öğüt: Kılıçdaroğlu Kur'an-ı Kerim'i ayetleriyle birlikte ezbere biliyor
GÜNDEM
CHP'li eski Milletvekili Ensar Öğüt: Kılıçdaroğlu Kur'an-ı Kerim'i ayetleriyle birlikte ezbere biliyor

Muhalif isimler bile çileden çıktı

Ana muhalafet cephesindeki bu çaba muhalif gazetecileri bile çileden çıkardı. Öğüt'ün bu iddiasına muhalif gazeteci Şaban Sevinç'ten ilginç bir tepki geldi.

Sevinç, Twitter hesabından Öğüt'ün sözlerini alıntılayarak 'Allahım sen bana sabır ver' ifadelerine yer verdi.

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