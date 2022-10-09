Muhalif gazeteci Şaban Sevinç'ten 'Kılıçdaroğlu hafız' iddiasına tepki: Allahım sen bana sabır ver

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023'e 85 milyon olarak tam bir dayanışma içinde girmeyi hedefliyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Resim ve Heykel Müzesi Açılış Töreni'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Cumhuriyetimizin yüzüncü yılını kutlayacağımız 2023'e 85 milyon olarak tam bir dayanışma içinde girmeyi hedefliyoruz. Türkiye Yüzyılı diye sembolleştirdiğimiz bu yeni dönemin inşasında akademisyenlerimizle, bilim adamlarımızla birlikte sanatçılarımızın da öncü rol oynamasını bekliyoruz'.