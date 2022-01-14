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POLİTİKA

CHP'li Yıldırım Kaya: Kemal Kılıçdaroğlu Peygamber soyundan geliyor

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, katıldığı bir canlı yayında, partilerinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Peygamber soyundan geldiğini ve bunu da kimseye anlatmadığını söyledi. Kaya, "Genel başkanımızın dedesinin Alaşehir'de türbesi var. Kâbe ziyaretinde de şarıl şarıl gözyaşı akıtmış." diye konuştu.

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CHPli Yıldırım Kaya: Kemal Kılıçdaroğlu Peygamber soyundan geliyor
CHP'li Yıldırım Kaya

CHP'li Yıldırım Kaya, YouTube üzerinden yayın yapan Ankara Masası isimli kanalda, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CHP'Lİ YILDIRIM KAYA: KILIÇDAROĞLU PEYGAMBER SOYUNDAN GELİYOR

Konuşmasının bir bölümünde, Kılıçdaroğlu'nun yaptığı şeyleri anlatmadığını ve bunu kasıtlı yaptığını vurgulayan Kaya, "Genel başkanımızın bir huyu var 'Bu konuyu ben yaptım' diye anlatmıyor. Umreye gittiğini de kimse bilmez, anlatmaz çünkü. Peygamber soyundan geldiğini de kimseye anlatmaz." diye konuştu.

CHP'li Yıldırım Kaya: Kemal Kılıçdaroğlu Peygamber soyundan geliyor
OYNAT 01:13
CHP'li Yıldırım Kaya: Kemal Kılıçdaroğlu Peygamber soyundan geliyor
CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, katıldığı bir canlı yayında, partilerinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Peygamber soyundan geldiğini ve bunu da kimseye anlatmadığını söyledi. Kaya, 'Genel başkanımızın dedesinin Alaşehir'de türbesi var. Kâbe ziyaretinde de şarıl şarıl gözyaşı akıtmış.' diye konuştu.

"KÂBE'DE ŞARIL ŞARIL GÖZYAŞI AKITTI"

Kılıçdaroğlu'nun dedesinin Alaşehir'de bir türbesinin olduğunu öne süren Kaya, "Ben ziyaret ettim. Ben de orada öğrendim genel başkanımız anlatmadı. Genel başkanımızın umreye gittiğini de rahmetli Oğuzhan Asiltürk'ten öğrendim. 'Genel başkanınızın umreye gittiğini, Kâbe'de gözünden şarıl şarıl yaşlar aktığını bilir misiniz? Ben bilirim ama' dedi. Bunları biz konuşmuyoruz CHP'yi inançlar konusunda eleştirebilecek çok az sayıda insan vardır. İmam hatiplerin açılışı, Diyanet'in açılışı CHP'yledir" dedi.

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